Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İlçe Müftülüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile Yaz Kur’an Kurslarına devam eden öğrencilere yönelik trafik eğitim programları düzenlendi.

Seminerde Kur’an Kursu öğrencilerine, genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanmanın önemi, emniyet kemeri kullanılırken dikkat edilecek hususlar, yolun karşısına geçiş kuralları, güvenli bisiklet sürme, kask kullanımının önemi, yaya güvenliği, trafik ışık, işaret ve levhalarının bilinirliği konularında bilgilendirildi.

Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinde görevli polis memuru Mustafa Kızıl, seminerin amacının çocuklarda trafik olgusunu ve trafik kültürünü oluşturarak sosyal çevrelerinde bu davranışlarıyla örnek olmalarının sağlanması olduğunu söyledi. Daha güvenilir ve huzurlu bir trafik güvenliği için Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine yönelik eğitimlerin önümüzdeki günlerde de diğer camilerde devam edeceği belirtildi.