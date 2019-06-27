Yaz Kur’an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Bilecik’in Osmaneli İlçe Müftülüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile yaz merkez kız Kur’an kurslarına devam eden çocuklara yönelik trafik eğitim programları düzenlendi.

Seminerde, Kur’an kursu öğrencilerine genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanmanın önemi, emniyet kemeri kullanılırken dikkat edilecek hususlar, yolun karşısına geçiş kuralları, güvenli bisiklet sürme, kask kullanımının, yaya güvenliği, trafik ışık, işaret ve levhalarının bilinirliği konularında bilgilendirildi.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinde görevli polis memuru Mustafa Bozkurt, seminerin amacının, çocuklarda trafik olgusunu ve trafik kültürünü oluşturularak sosyal çevrelerinde bu davranışlarıyla örnek olmalarının sağlanması olduğunu söyledi. Bozkurt, daha güvenilir ve huzurlu bir trafik güvenliği için eğitimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.

Eğitim sırasında öğrencilerin sık sık soru sorması dikkat çekerken, öğrenciler bilgi sahibi oldu. Eğitim, trafik polisi Bozkurt’a yöneltilen soruları cevaplandırmasıyla sona erdi.