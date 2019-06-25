Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaz Kur’an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince camilerde kurslara katılan öğrenciler güvenli trafik konularında bilgilendirildi. Ülkemizin toplumsal bir yarası olan trafik kazalarında insan hatalarını en aza indirmek için gerekli olan trafik güvenliği bilinci kavramını ve önemini çocuklara erken yaşta öğretmek amacıyla bu eğitimlere önem verildiği belirtildi. Çocukların küçük yaşta edindikleri trafik bilincinin ilerleyen yaşlarda daha etkin olarak hayatlarında uygulamaya koydukları kaydedildi. Daha güvenilir ve huzurlu bir trafik güvenliği için eğitimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.