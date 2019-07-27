Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinden İlahi ve Kur’an- Kerim tilaveti
Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinin hazırladığı ilahi ve Kur’an tilaveti programı büyük beğeni topladı.27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:05
Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinin hazırladığı ilahi ve Kur’an tilaveti programı büyük beğeni topladı.
Dumlupınar Merkez Camiinde düzenlenen programa Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Programda 30 gün gibi kısa sürede Kur’an okumayı öğrenen çocuklar ve İlahi söyleyen öğrenciler büyük beğeni ile dinlendi.
Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’İnançlı, değerlerini bilen bir nesil yatiştirmek için gayret gösteren Camii imamlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün bizlere yaşatılan bu maneviyatı yüksek programın hazırlanmasında, emeği geçen herkesten Allah razı olsun’’ diye konuştu.
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