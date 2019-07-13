Yaz Kur’an Kursları devam ediyor

DÜZCE(İHA) – Tüm yurtta olduğu gibi Düzce il genelinde de Yaz kuran kursları büyük ilgi ve yoğunlukla devam ediyor.

Okulların tatil olması ile birlikte Düzce il genelinde olduğu gibi Akçakoca’da da cami ve Kur’an kurslarında Yaz Kur’an Kursları eğitim, öğretimi hız kesmeden devam ediyor. Her yıl bir temayı ön plana çıkaran Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl için ise “Camiler Çocuk Dolsun, Ahlâkı Kur’an Olsun” temasını işliyor.