Yaz Kur’an Kursları arası futbol turnuvası sona erdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İlçe Müftülüğü ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği "Yaz Kur’an Kursu öğrencileri arası futbol turnuvası" yapıldı.

Çaycuma Arena Kapalı sahada gerçekleşen kupa törenine, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, İlçe Mal Müdürü Şener Çıvak, İlçe Müftülüğü personeli ve din görevlileri katıldı.

İki haftadır devam eden ve 12 Cami takımının yarıştığı yaklaşık 150 Kur’an Kursu öğrencisinin katıldığı futbol turnuvasının final maçı gerçekleşti. Filyos Merkez Camii ile Geriş Köyü Camii arasında oynan maçta 0-0 beraberlik ile biten maçın ardından penaltı atışlarında Geriş Köyü Camii 4-3’lük skorla galip gelerek şampiyon oldu.

Oynanan maçlar sonunda Geriş Köyü Cami birinciliği, Filyos Merkez Cami ikinciliği, Saltukova Camii üçüncülüğü ve Güzeloğlu-Yolgeçen köylerinin ortak çıkardığı takım da dördüncülüğe hak kazandı.

Turnuva sonunda ilk üçe giren cami takımlarına Kaymakam Serkan Keçeli, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş ve diğer daire müdürleri tarafından kupaları takdim edilerek, öğrencilere katılım belgesi verildi.

Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli yaptığı konuşmada, Kur’an Kursları arası futbol turnuvasındaki amaçlarının öğrenciler arasındaki kaynaşmayı pekiştirmek ve öğrencileri olumsuz ortamlardan uzaklaştırarak iyiye ve güzele yaklaştırmak olduğunu ifade etti.