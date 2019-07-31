0553 313 94 23

Yaz Kur’an Kursları arası futbol turnuvası sona erdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İlçe Müftülüğü ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği "Yaz Kur’an Kursu öğrencileri arası futbol turnuvası" yapıldı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:07
Yaz Kur’an Kursları arası futbol turnuvası sona erdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İlçe Müftülüğü ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği "Yaz Kur’an Kursu öğrencileri arası futbol turnuvası" yapıldı.


Çaycuma Arena Kapalı sahada gerçekleşen kupa törenine, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, İlçe Mal Müdürü Şener Çıvak, İlçe Müftülüğü personeli ve din görevlileri katıldı.


İki haftadır devam eden ve 12 Cami takımının yarıştığı yaklaşık 150 Kur’an Kursu öğrencisinin katıldığı futbol turnuvasının final maçı gerçekleşti. Filyos Merkez Camii ile Geriş Köyü Camii arasında oynan maçta 0-0 beraberlik ile biten maçın ardından penaltı atışlarında Geriş Köyü Camii 4-3’lük skorla galip gelerek şampiyon oldu.


Oynanan maçlar sonunda Geriş Köyü Cami birinciliği, Filyos Merkez Cami ikinciliği, Saltukova Camii üçüncülüğü ve Güzeloğlu-Yolgeçen köylerinin ortak çıkardığı takım da dördüncülüğe hak kazandı.


Turnuva sonunda ilk üçe giren cami takımlarına Kaymakam Serkan Keçeli, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş ve diğer daire müdürleri tarafından kupaları takdim edilerek, öğrencilere katılım belgesi verildi.


Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli yaptığı konuşmada, Kur’an Kursları arası futbol turnuvasındaki amaçlarının öğrenciler arasındaki kaynaşmayı pekiştirmek ve öğrencileri olumsuz ortamlardan uzaklaştırarak iyiye ve güzele yaklaştırmak olduğunu ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Yılmaz: "Turizm destinasyonu oluşturulması için bütüncül planlama şart"
    1. Başkan Yılmaz: "Turizm destinasyonu..
    2. Zabıtadan dilenci operasyonu
    3. Kriz tellalları artık bin kez..
    4. Pakistan'da yağışlar can aldı... 11 ölü
    5. İşte CHP zihniyeti! Kaftancıoğlu'dan..
    6. TCMB repo ihalesine teklif gelmedi
    7. SSB Başkanı duyurdu! Milli savaş uçağı..
    8. PTT ile ETİ Maden İşletmeleri iş..
    9. Otobüs şoförü geç kalınca belediye..
    10. Güneydoğu'da sıcaklık 40 dereceyi aştı
    11. Pursaklar’da aracısız ve komisyonsuz..
    12. Turgutlu Belediyesinden ihtiyaç..
    13. Gökhan Türkmen’den Başkan Şahin’e..
    14. Yörük Türkmen Derneği’nden Başkan..
    15. Sevimi keçiler kafeyi bastı
    16. Başkentte kontrolden çıkan otomobil..
    17. Maden ocağında göçük: 2 işçiyi..
    18. Duvara çarpan tırın sürücüsü öldü
    19. Çaycuma Memur-Sen ve Diyanet-Sen..
    20. Türkiye’de 60 çeşit madenin ticareti..
    21. Kocaeli'de dereye atık döküldüğü iddiası
    22. “Çin’den Londra’ya kadar doğrudan..
    23. TürkTraktör yılın ilk yarısında yurt..
    24. Bakanlıklardaki bazı bürokratların..
    25. KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Kayseri İl..
    26. İzmit Belediyesi’nden taleplere anında..
    27. Sıcaktan bunalan güvercinler süs..
    28. Malul Gaziler Derneği isim değişimine..
    29. Başkan Demirtaş Kızılay’a kurban..
    30. Yaz Kur’an Kursları arası futbol..
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"