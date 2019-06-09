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Yaz kış demeden yüzen ‘Open Water’ grubu, Kız Kulesi’ne yüzdü

Kışın soğuk havada bile yüzme etkinlikleri ile gündeme gelen ‘Open Water’ grubu, yaz sezonunu Üsküdar sahilinden Kız Kulesi’ne yüzerek açtı.

09 Haziran 2019 Pazar 10:26
Yaz kış demeden yüzen ‘Open Water’ grubu, Kız Kulesi’ne yüzdü

Kışın soğuk havada bile yüzme etkinlikleri ile gündeme gelen ‘Open Water’ grubu, yaz sezonunu Üsküdar sahilinden Kız Kulesi’ne yüzerek açtı.


Kendilerini Open Water grubu olarak tanıtan açık deniz yüzücüleri, sabahın erken saatlerinde Üsküdar sahilinde bir araya geldi. Özellikle kış mevsiminde soğuğa rağmen denize girerek dikkatleri üzerine çeken grup, yaz sezonunun gelmesi ile birlikte etkinliklerini Kuzguncuk sahilden Kız Kulesi’ne taşıdı. Üsküdar sahilinde bir araya geldikten sonra hazırlanan grup, daha sonra Kız Kulesi’ne kadar yüzdü. Burada bir süre kalan grup, daha sonra tekrar yüzerek sahile ulaştı.


Grubun üyelerinden Erdeniz Saraç, “Biz bu kış boyunca Kuzguncuk’ta deniz etkinliklerimizi yaptık. Havalar ısınmaya başlayınca bu kez etkinliğimizi Kız Kulesi’ne kaydırdık. Biz burada genelde hem sağlık açısından hem de etrafımızdaki dostlarımıza örnek olma açısından hemen hemen bütün hafta sonları ailece buluşuyoruz. Burada görülen bütün arkadaşlar açık su yüzücüleridir. Hepsi tecrübeli arkadaşlar. Özellikle yaz sezonlarında Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yarışmalar oluyor. Hem onlara antrenman niteliği taşıyor, hem beraber oluyoruz” dedi.


Grubun başka bir üyesi olan Yüksel Sönmez ise, “Open Water ailesi olarak biz 80 kişiyiz. Bu etkinliğimizi biz her sene açılış olarak bu tarihlerde yapıyoruz. Su güzel, suda olmak güzel. Herkesin bu yüzme camiası içerisinde olmasını tavsiye ediyorum. Yüzmek bir harika. Vücudumuz için güzel. Tüm kaslarımız da çalışıyor. Dolayısıyla herkesi yüzmeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 10:26
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