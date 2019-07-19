Yaz kampına katılan öğrencilere izcilik anlatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle “Yazımda Kardeşlik Var” projesi kapsamında Van’da düzenlenen yaz kampına katılan öğrencilere izcilik eğitimi verildi.

Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) Aydın Temsilcisi Lider İbrahim Ganioğlu ve lider yardımcısı Mücahit Demirkaya tarafından kampta bulunan Tekirdağ ve Aydınlı öğrencilere izcilik, kamplar ve izciliğin hiyerarşik yapısı tanıtıldı. Ardından kampta bulunan gençlere izcilikte ekip ruhunu teşvik eden takım oyunları oynatıldı. Oyun esnasında yaşanan tatlı rekabetlerde, kardeşlik vurgusu yapılarak birlik ve beraberlik ön plana çıkarıldı.

Öğrencilere rehber olarak eşlik eden Aydın’dan Davut Madran, Bayram Alper, Tekirdağ’dan Enes Yıldırım, Ali Coşkun ve Yaşar Özen, liderlere teşekkür ederek bu çalışmaların yaygınlaşması için temennide bulundular.