0553 313 94 23

Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi

Antartika’yı çağrıştıran Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bulunan Mercan Buzul Gölleri’ne geziye gidenler karlı dağlar arasında yüzme keyfi yaşadı.

09 Haziran 2019 Pazar 14:34
Yaz günü, buzul göllerinde yüzme keyfi

Antartika’yı çağrıştıran Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bulunan Mercan Buzul Gölleri’ne geziye gidenler karlı dağlar arasında yüzme keyfi yaşadı.


Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Tunceli Şubesi tarafından Antartika’yı çağrıştıran ve Ovacık ilçesinde bulunan Mercan Buzul Gölleri’ne gezi düzenlendi. Kulüpten Başkan Yardımcısı Özgür Aydoğdu’nun rehberlik yaptığı farklı meslek gruplarından oluşan 7 kişilik grup, 4 saatlik bir tırmanışın ardından buzul göllerine ulaştı. Göllerin bulunduğu ve yer yer 8 metreyi bulan buzulların yer aldığı alanda mola vererek buz gibi suya girerek serinleme keyfi yaşadı.


İl içi ve il dışında tırmanışlar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Yardımcısı Özgür Aydoğdu, "İlimiz adeta saklı bir cennet. Mercan Buzul Gölleri’ne düzenlediğimiz geziye katılanlar doğaya hayran kaldıklarını ifade etti. Önümüzdeki dönem bu tür gezileri kamplı olarak düzenlemeyi planlıyoruz" dedi.


Aydoğdu, katılımcıların buzul göllerinde serinleme keyfi yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 14:34
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuklarınız bayıla bayıla patlıcan yiyecek | Patlıcan pizza
    1. Çocuklarınız bayıla bayıla patlıcan..
    2. Faruk Çelik’ten Bursaspor açıklaması
    3. Pençe Harekatı’nda PKK’ya ait 4..
    4. Beşiktaş’ta makas terörüyle 4 kişinin..
    5. Aksaray’da 9 günlük bayram tatili..
    6. Kuyumcuya operasyon: 20 kilo sahte..
    7. Türkiye-İzlanda maçının hakemi belli..
    8. PKK'ya ait mağara ve sığınaklar imha..
    9. Türkiye - İzlanda maçını Szymon..
    10. Sudan’da sivil itaatsizlik eylemleri..
    11. Türk hokeyinin Avrupa'daki gururu
    12. Yuvasından düşen yavru baykuşa anne..
    13. Azez'de Mehmetçiğe hain saldırı! 1..
    14. Uyuşturucu ticaretine gözaltı
    15. Gül Diyarı’nda ‘Gül Festivali’ coşkusu
    16. Ayder’de otomobil eve girdi
    17. Evkur Yeni Malatyaspor’da Adil Gevrek..
    18. Pendik sahiline vuran ölü at görenleri..
    19. Kazada ölen anne, baba ve oğul yan..
    20. Ümraniye’de kontrolden çıkan minibüsün..
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    İslam düşmanı CHP'li Uğur Dündar'dan komik 'ortak yayın' iddiası!
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler