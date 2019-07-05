0553 313 94 23

Yaz geldi, düğün trendleri belli oldu

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonu açıldı.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:05
Yaz geldi, düğün trendleri belli oldu

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonu açıldı. Düğünlerde şıklığıyla göz doldurma hayali kuranlar için Morhipo MAG ekibi sezonun trendlerini açıkladı.



Yaz aylarının gelişiyle peş peşe düğün organizasyonları başladı. Bu dönemde en az gelin ve damat kadar heyecanlı olan davetliler için de doğru elbise seçimininde, düğünün gerçekleşeceği mekan oldukça belirleyici bir rol oynuyor. Kır düğününden plaj düğününe, şık bir otel salonundan manzaralı bir terasa kadar pek çok farklı mekanda düğün yapılıyor. Mekana göre elbise seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri Morhipo MAG ekibi açıkladı.



Yazın favorisi pastel tonlar


Tasarım ekibi bu sene tüllerin, dantellerin ve volanlı modellerin revaçta olduğu bir sene olduğunu belirterek, yaz düğünlerinin favori mekanları arasında plajlar geldiğini kaydetti. Bu sene ön planda olan pastel tonlarından seçilecek bir elbiseyle plaj düğünlerine katılınabileceğini, bu düğünlerde rahat hareket edebilmek için özellikle uçuşan elbiseleri tercih edebileceğini doğal çiçekler ve tül aksesuarlar kullanılabileceğini bildirdi.



Romantikler için dantel elbiseler


Bir kır düğününe gerçekleşecekse, mekanın romantizmine uygun bu senenin trendi dantel elbiseleri tercih edilebileceğinin altını çizen Morhipo MAG ekibi; ayrıca, uçuşan elbiselerin yanı sıra romantikler için bu sene oldukça fazla mevcut olan çiçekli kumaşlar ve volanlı tasarımlar düğünlerde tercih edilebileceğini kaydetti.



Sade elbiseye dikkat çekici aksesuarlar


Eğer düğün İstanbul’da boğaz manzaralı terastaysa sade bir elbise modelini tercih ederek, dikkat çekici aksesuarlarla elbise tamamlanabileceğini belirten ekip, eğer şık bir otel düğününe gidilecekse seçimler abiye elbiselerden yana kullanılabileceğini bildirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:05
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'yanmaz kefen' iddialarına ilişkin açıklama!
    1. Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'yanmaz kefen'..
    2. Şehirlerarası yolcu otobüslerine..
    3. Rektör Büyükuslu, Vali Yazıcı’yı..
    4. (Özel) Osmanlı’nın günlük yaşamı..
    5. Balıkesir’de FETÖ operasyonu: 3 kişi..
    6. Türk kirazına Çin kapıları yeniden..
    7. Araç sahiplerine güzel haber! Benzine..
    8. ABD’de sosisli sandviç yeme yarışması
    9. Macron'un Suriye Özel Temsilcisi..
    10. Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY..
    11. "Bilişim 500" ödüllerinin sahipleri..
    12. Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 8..
    13. Yüzdeki çizgilere dikkat
    14. Amerikan gazetesinde PKK rezaleti!..
    15. Sulatanbeyli’nde Paksoy Parkı hizmete..
    16. Türkiye Şampiyonu tekvandocu Yangın,..
    17. Komşu illerin domatesi..
    18. Dolar/TL, 5,6070 seviyelerinden işlem..
    19. (Özel) Ataşehir’de alış veriş..
    20. Pazaryeri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu..
    21. Dr. Burak Toprak, obsesif kompulsif..
    22. Yok olma tehlikesi bulunan meyveler..
    23. Bel fıtığı veya dar kanal..
    24. Edremit Belediyesinden eğitime destek
    25. “Hayatımızdaki Yahudi ve Hıristiyan..
    26. 5 Temmuz 2019 TBMM çorba zammı..
    27. Yaz geldi, düğün trendleri belli oldu
    28. (Özel) 18’lik genç yönetmen aile içi..
    29. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri..
    30. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    İlker Başbuğ'dan dikkat çeken S-400 açıklaması: Güney'e koyarsanız...
    İlker Başbuğ'dan dikkat çeken S-400 açıklaması: Güney'e koyarsanız...
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"