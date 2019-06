Yaz futbol okulları kayıtları başladı

Okulların kapanmasının ardından başlayacak olan Altındağ Belediyesi futbol okulları için kayıtlar başladı.

Yeni Altındağ Belediyespor çatısı altında açılacak olan futbol okullarına başvurular başladı. Yaz tatilinin yaklaşmasıyla birlikte çocukların sosyal faaliyetlerine yönelik çalışmalarını artıran Altındağ Belediyesi, deneyimli antrenörler eşliğinde Altındağ Örnek Stadı’nda 1 Temmuz - 31 Temmuz 2019 tarihleri arasında futbol eğitimi verecek. Haftanın 3 günü gerçekleştirilecek ücretsiz futbol eğitiminde yeni yetenekleri keşfederek altyapısını güçlendirmek isteyen Yeni Altındağ Belediyespor, minik sporcuları futbol okuluna bekliyor.

"Her çocuk bir hazinedir"

Çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Altındağ’da her çocuğumuzun en az bir spor ve sanat dalıyla meşgul olmasını istiyoruz. Bu nedenle belediyemiz bünyesinde kurslar ve okullar açıyoruz. Futbol okulumuz bunlardan sadece biri Her çocuk keşfedilmeyi bekleyen bir hazinedir. Biz Altındağlı çocukların her anlamda iyi yetişmesini, güzel eğitim almasını istiyoruz. Bu etkinlikler çocuklarımızın gelişimi ve sosyalleşmesi için çok önemli" ifadelerini kullandı.