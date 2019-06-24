Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları kayıtları başladı. 8 Temmuz’da başlayacak olan kurslar 1 Eylül’de sonra erecek.

Destekleme kurslarına başvurular e-okul sistemi üzerinden yapılacak. Resmi örgün eğitim kurumlarına, açık öğretim okullarına ve özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-kurs modülünden başvuru yapacaklar. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilecekler. Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, kurs başvurusu için halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden e-kurs şifresi alarak e-kurs modülünden kayıt yapabilecekler. Mezun durumundaki öğrenciler kursiyerler, halk eğitimi merkezi müdürlüklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat ederek, alacakları e-kurs şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapabilecekler. Öğrenciler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunabileceklerdir.