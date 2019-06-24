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Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları kayıtları başladı

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları kayıtları başladı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:00
Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları kayıtları başladı

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları kayıtları başladı. 8 Temmuz’da başlayacak olan kurslar 1 Eylül’de sonra erecek.


Destekleme kurslarına başvurular e-okul sistemi üzerinden yapılacak. Resmi örgün eğitim kurumlarına, açık öğretim okullarına ve özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-kurs modülünden başvuru yapacaklar. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilecekler. Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, kurs başvurusu için halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden e-kurs şifresi alarak e-kurs modülünden kayıt yapabilecekler. Mezun durumundaki öğrenciler kursiyerler, halk eğitimi merkezi müdürlüklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat ederek, alacakları e-kurs şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapabilecekler. Öğrenciler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunabileceklerdir.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 16:00
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