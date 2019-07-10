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Yaz Bilim Kampı Proje Ekibinden Rektör Murat’a ziyaret

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğr.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:58
Yaz Bilim Kampı Proje Ekibinden Rektör Murat’a ziyaret

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğr. Gör. Arzu Bayındır’ın hazırladığı ve yürütücülüğünü yaptığı “Sihirli Dünyalara Açılan Kapılar ve Bilime Yolculuk” Yaz Bilim Kampı-2019 TÜBİTAK Projesi’nde yer alan farklı fakülteler ve üniversitelerden çok sayıda öğretim üyesi Rektör Prof. Dr. Sedat Murat’ı makamında ziyaret etti.Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak da hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:58
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