Yaz Bilim Kampı Proje Ekibinden Rektör Murat’a ziyaret Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğr. Gör. Arzu Bayındır’ın hazırladığı ve yürütücülüğünü yaptığı “Sihirli Dünyalara Açılan Kapılar ve Bilime Yolculuk” Yaz Bilim Kampı-2019 TÜBİTAK Projesi’nde yer alan farklı fakülteler ve üniversitelerden çok sayıda öğretim üyesi Rektör Prof. Dr. Sedat Murat’ı makamında ziyaret etti.Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak da hazır bulundu.

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