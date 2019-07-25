0553 313 94 23

"Yaz aylarında serin ortamlarda spor yapılmalı"

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü:- "Yaz aylarında güneşin geç batması yeme içme ve uyku düzeninde değişikliğe neden olmamalı. Serin ortamlarda spor yapılmalı ve ağır egzersizlerden kaçınılmalı. Bol sıvı tüketilmeli"- "Vücut, terleme yoluyla ısı kaybederek dengeyi sağlamaya çalışıyor. Ancak uzun süre güneşe veya yüksek sıcağa maruz kalındığında vücut ısısı terlemeyi dengeleyemiyor ve sıcak çarpması durumu meydana geliyor"

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:44
"Yaz aylarında serin ortamlarda spor yapılmalı"

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, "Yaz aylarında güneşin geç batması yeme içme ve uyku düzeninde değişikliğe neden olmamalı. Serin ortamlarda spor yapılmalı ve ağır egzersizlerden kaçınılmalı. Bol sıvı tüketilmeli." uyarısında bulundu.

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yaz aylarında hava sıcaklarının ani olarak yükselmesi ile birlikte görülen sıcak çarpması şikayetlerini önlemek için uyarılara yer verildi.

Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte gün içerisinde halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı şikayetlerinde de artış yaşandığı aktarılan açıklamada, vücudu yormamak ve güneşten korunmak için bazı önemli noktalara işaret edildi.

Açıklamada, yazın sıcakların artmasıyla vücut ısısında da artış yaşandığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Vücut, terleme yoluyla ısı kaybederek dengeyi sağlamaya çalışıyor. Ancak uzun süre güneşe veya yüksek sıcağa maruz kalındığında vücut ısısı terlemeyi dengeleyemiyor ve sıcak çarpması durumu meydana geliyor. Uzun süre güneşin altında kalan kişilerde terli ve soğuk bir cilt, bitkinlik, susama hissi, kas krampları, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma ve idrar koyulaşması gibi belirtiler baş gösterebiliyor. Sıcaklığın daha da artmasıyla birlikte cilt daha sıcak ve kırmızı bir hal alıyor, vücut ısısı yükseliyor, solunum ve nabız hızlanıyor, davranış bozukluğu ve bilinç bulanıklığı gelişiyor."


- "Aşırı sıcaklar, kronik hastalıkları daha fazla tetikliyor"


Açıklamada, sıcaklardan ve güneş çarpmasından korunmak için "Güneşin yoğun olduğu zamanlarda dışarı çıkmayın. Su içmeyi ihmal etmeyin. Dışarı çıkarken gözlük ve şapka kullanın. Uygun faktörlü güneş koruyucuları kullanın. İnce ve açık renkli kıyafetleri tercih edin." uyarılarına yer verildi.

Yaz aylarında aşırı sıcak havalarda gıdalar iyi muhafaza edilmediğinde ve hijyenik bir ortam sağlanamadığında besin zehirlenmelerinin de sıkça görüldüğü aktarılan açıklamada, "Tavuk, yumurta ve süt içeren gıdalarda bazı bakteriler 1-2 saat içinde çoğalıyor. Bu durum, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi şikayetlerle ortaya çıkan besin zehirlenmelerinin büyük bir çoğunluğunun kaynağını oluşturabiliyor.

Yiyeceklerin buzdolabında belirli bir ısının altında saklanması ve pişirildikten sonra hemen tüketilmesi gerekiyor. Kabuklu meyvelerin yıkansalar bile soyularak tüketilmesi gerekiyor." değerlendirmelerine yer verildi.

Aşırı sıcakların, kronik hastalıkları daha fazla tetiklediği kaydedilen açıklamada, özellikle kalp-damar hastalarının bu aylarda risk oranının yüksek olduğu ifade edildi.

Açıklamada, sıcaklarla birlikte kan dolaşımında yaşanan değişikliklerin kalp hızında artışa neden olabildiği aktarılarak, "Sıvı kaybının artması, böbreğe gelen kan miktarının azalmasına yol açıyor. Hipertansiyonu olanların sıvı kaybı ve yüksek nemden diğer kişilere göre daha çok etkileniyor. Yaz aylarında güneşin geç batması yeme içme ve uyku düzeninde değişikliğe neden olmamalı. Serin ortamlarda spor yapılmalı ve ağır egzersizlerden kaçınılmalı. Bol sıvı tüketilmeli. Devam eden tedaviler aksatılmamalı." bilgisi verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:44
  1. Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi yeniden hastaneye kaldırıldı
    1. Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi yeniden..
    2. Safranbolu Belediyesi, bitkisel atık..
    3. Meksika'da 2014'te kaybolan öğrenciler
    4. Adana’da Türkiye Ürün İhtisas Borsası..
    5. Eren Enerji’nin uçakta beyin kanaması..
    6. Aydın'da minibüsle tır çarpıştı: 1..
    7. Aktaş: Millî ve dinî değerlere bağlıyım
    8. Başkan Bozkurt belediye birimlerini..
    9. 22 yıl sonra ilk hafızlar mezun oldu
    10. Yaralı kerkenezler tedavi altına alındı
    11. Kerkük’te yanan Kayseri Çarşısı’nda..
    12. Nissibi Köprüsü girişinde çalışma..
    13. Josef de Souza İstanbul’a geldi
    14. İçişleri Bakanlığınca, biri gri..
    15. Ozanlara özendi 66 yaşında bağlama..
    16. Kocaeli’deki eski eş cinayeti anları..
    17. Suç makinesi yakalandı
    18. Filistinli tutukluların çocukları..
    19. Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
    20. Mis gibi kokusuyla dikkat çeken..
    21. Burhaniye’de iş insanı Kemal Geniş..
    22. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne 300..
    23. Zafer Çoban: Hizmetin en iyisini..
    24. Adana Büyükşehir Belediyesinden kaç..
    25. İçişleri Bakanlığı: "1’i gri..
    26. Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY Davası
    27. SODİGEM Tokat’ta panel düzenleyecek
    28. Burhaniye’de çocukların erken bayram..
    29. Çayıroluk’da Kültür Festivali
    30. Biri gri kategoride 5 PKK'lı terörist..
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı