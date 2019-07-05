Yaz aylarında keneye dikkat

Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Bayram Ay, “Riskli alanlardan döndükten sonra, kene olup olmadığını görmek için vücudunuzun ve elbiselerinizin her yerine dikkatlice bakmanız gerekmektedir” dedi.

Ay, yaptığı açıklamada, Kırım Kongo Kanamalı Ateşinin (KKKA), kenedeki mikropların sebep olduğu ve ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olduğunu söyledi. Mücadele anlamında, doğrudan hayvanları kene istilasından korumak, bunun için de il ve ilçe müdürlüklerindeki veteriner hekimler tarafından önerilen kene ilaçlarını kullanmanın mümkün olacağını kaydeden Ay, “İnsan ve hayvanların bulundukları yerlerde yaşayan kenelere karşı, hayvanlar üzerinde ilaçlama yapılmak suretiyle, kan emme zinciri kırılarak kırsal yaşamda faaliyet gösteren özellikle çiftçilerimizde ki hastalık riski azaltılmış olacaktır” dedi.

“Müdahale etmeden en yakın sağlık kuruluşuna gidin”

Kene tutulmasından sonraki 10 gün içinde halsizlik, iştahsızlık, ateş, vücut ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal şikayetlerinden herhangi birinin görülmesi halinde hiç zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğini aktaran Ay, “Riskli alanlardan döndükten sonra, kene olup olmadığını görmek için vücudunuzun ve elbiselerinizin her yerine dikkatlice bakmanız gerekmektedir. Bütün önlemlere rağmen yine de vücudunuza tutunan keneye rastlamışsanız elle müdahale etmeden en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz gerekmektedir” diye konuştu.