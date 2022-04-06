  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Yaz ayları son aylar olabilir! HES uygulaması tarihe karışıyor
Korona Virüs

Yaz ayları son aylar olabilir! HES uygulaması tarihe karışıyor

Koronavirüs salgınının Türkiye’de görülmesi ile birlikte hayatımıza giren Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması vaka sayılarının düşmesi ile tarihe karışmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 16:04:00 -
Yaz ayları son aylar olabilir! HES uygulaması tarihe karışıyor

 Yeniakit  Ankara 

Türkiye’de koronavirüs vaka oranları ve buna bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısında büyük bir düşüş yaşanırken, uzun süre hayatımızda olan HES uygulaması da tarihe karışmaya başladı.

11 Mart 2020 tarihinde Türkiye’de koronavirüs vakasının görülmesiyle hayatımızda birçok önlemler almaya başlandı. Bunların başını maske, mesafe ve hijyen kuralları oluştururken, en önemli yeri de HES uygulaması oluşturdu. Vaka sayılarının düşmesi üzerine Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda başlatılan kamu kurum ve kuruluşları alışveriş merkezleri ve toplu taşım araçlarında istenen HES kodu uygulamaları son buldu. Neredeyse her akıllı telefon kullanan bireyin cep telefonunda yüklü olan HES uygulamasının artık yasakların tamamen kalkmasıyla, akıllı telefonların fuzuli yere hafızasını doldurduğu gerekçesiyle insanlar uygulamayı yavaş yavaş silmeye başladı. Vatandaşlar artık hastalığın grip gibi hafif geçirilmesi nedeniyle test yaptırmadığını belirterek, yoğunluk haritasının da bir işe yaramadığı düşüncesiyle uygulamayı cep telefonlarından kaldırdıklarını aktarıyorlar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay