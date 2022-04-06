Yaz ayları son aylar olabilir! HES uygulaması tarihe karışıyor

Yeniakit Ankara

Türkiye’de koronavirüs vaka oranları ve buna bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısında büyük bir düşüş yaşanırken, uzun süre hayatımızda olan HES uygulaması da tarihe karışmaya başladı.

11 Mart 2020 tarihinde Türkiye’de koronavirüs vakasının görülmesiyle hayatımızda birçok önlemler almaya başlandı. Bunların başını maske, mesafe ve hijyen kuralları oluştururken, en önemli yeri de HES uygulaması oluşturdu. Vaka sayılarının düşmesi üzerine Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda başlatılan kamu kurum ve kuruluşları alışveriş merkezleri ve toplu taşım araçlarında istenen HES kodu uygulamaları son buldu. Neredeyse her akıllı telefon kullanan bireyin cep telefonunda yüklü olan HES uygulamasının artık yasakların tamamen kalkmasıyla, akıllı telefonların fuzuli yere hafızasını doldurduğu gerekçesiyle insanlar uygulamayı yavaş yavaş silmeye başladı. Vatandaşlar artık hastalığın grip gibi hafif geçirilmesi nedeniyle test yaptırmadığını belirterek, yoğunluk haritasının da bir işe yaramadığı düşüncesiyle uygulamayı cep telefonlarından kaldırdıklarını aktarıyorlar.