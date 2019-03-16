Yaz ayına girmeden vücut çatlaklarına dikkat

Uzman Estetisyen Neslim Güngen, Striort tekniği ile vücutta oluşan çatlakların sorun olmaktan çıkacağını söyledi.

Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, "Tüm dünyanın konuştuğu ve ülkelerin teker teker almak için uğraştığı Striort metodunu Bothanica Mineral aracılığıyla Türkiye’ye getirmiş bulunmaktayız. Çatlak çizgilerinizin üzerinde tek tek çalışarak orda ki collagen bağ dokunun güçlendirilmesini sağlıyoruz. İşlem, yapılan bölgede çatlakları onardığı gibi sıkılaşma da sağlamaktadır. Onarımı yapılan çatlaklarda yüzde 30 ila yüzde 80 aralığında silinme gözlemlenir. Bu da kişinin deri yapısı ve iyileşme süreciyle bağlantılıdır. Fibroderms cihazı herhangi bir lazer cihazı veya iğneli bir cihaz değildir. İşlemden önce lokal anestezi kremle bölgeyi uyuşturuyoruz. İşlemden sonra bölgede morluklar oluşuyor. Cilt yapısına göre iyileşme süreci 2 ila 5 gün arasında değişiyor. Seans aralıkları 21 günde bir olup, uygulama 2 2.5 saat sürmektedir. İşlem sonrasında günlük hayatınıza geri dönebilirsiniz. İşlemden sonra cildinizde herhangi bir kabuk, yara vb. şeyler olmaz. Herhangi bir leke kalmaz. Menstrual dönemde uygulama yapılmaz. Uygulama sonrasında direk olarak güneş ışığına maruz kalmaktan sakınılmalıdır. Son derece güvenilir, zararsız, çok başarılı sonuçları olan bir sistemdir" dedi.

Uzman Estetisyen Neslim Güngen, "Bothanica mineral STRİORT methoduya bugüne kadar 250 binden fazla sonuç alarak başarısını Latin Amerika’da ispatladık. Çatlaklarda maksimum 3 seans uygulanan bu sistem sayesinde ilk seansta bile yüksek oranda başarı alınarak uygulanan bu metodun tek yetkili satıcısı olarak 17 ülkede ve Türkiye’de 7 yıl boyunca bothanica mineralin Distiritörlüğünü aldık. 18 Mart’ta büyük bir sunumla karşınızda olacağız. İstanbul’da anlatılacak olan bu olağanüstü metodu merkezlerinizde kullanmak için şimdiden yerlerinizi ayırtın. Tamamen ücretsiz olacak olan bu organizasyona herkes davetlimizdir" açıklamalarında bulundu.