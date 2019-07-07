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Yaz akşamları şenlendi

Altındağlıların yoğun ilgi gösterdiği “Yaz Akşamları Şenlikleri” Karapürçek Mahallesi’nde başladı.

07 Temmuz 2019 Pazar 11:33
Yaz akşamları şenlendi

Altındağlıların yoğun ilgi gösterdiği “Yaz Akşamları Şenlikleri” Karapürçek Mahallesi’nde başladı.


Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, vatandaşlara verdiği bir sözü daha yerine getirdi. Altındağlıların gönüllerince eğleneceği “Yaz Akşamları Şenlikleri” başladı. İlki Karapürçek’te düzenlenen ve 7’den 70’e tüm mahalleliyi buluşturan şenlikte birbirinden renkli aktiviteler sahnelendi. Karapürçekli çocukların çeşitli hediyeler kazandığı yarışmalarla başlayan şenlikte kukla gösterisi, orta oyunu, tiyatro gösterileri, çocuklar için palyaço ve Pamuk Prenses gösterileri ile illüzyon şovlar yer aldı. Altındağlıların yoğun ilgi gösterdiği ve coşkunun bir an olsun eksik olmadığı şenlik, Müslüm filminin gösterimiyle son buldu.



“Bu şenlik bir başlangıç”


Altındağ’da kültür ve sanat etkinliklerini vatandaşın ayağına getirdiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Altındağlı hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Düzenlediğimiz Yaz Akşamı Şenlikleri ile; kültür ve sanat etkinliklerini vatandaşlarımızın ayağına getiriyoruz. Biz verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu nedenle çok çalışacağız. Bu şenlik bir başlangıç oldu. İnşallah halkımızı, sosyalleşebileceği nice etkinliklerde bir araya getirmeyi sürdüreceğiz. Bu akşam buradaki kalabalığı görünce ne kadar doğru bir iş yaptığımızı da gördük. Altındağlılar her şeyin en güzeline layık” ifadelerini kullandı.



Şenlik bugün Doğantepe’de


Karapükçek Mahallesi’nde başlayan Yaz Akşamları Şenliği, bugün Doğantepe Mahallesi’nde gerçekleştirilecek. Doğantepe Mahallesi 1273. Sokak’ta bulunan Doğantepe Yaşlılar Evi’nin hemen yanında yapılacak olan şenliğe tüm mahalle sakinlerini davet eden Başkan Asım Balcı, “Karapürçek’te başlayan şenlik coşkusu Doğantepe’de de devam edecek. Komşuluk ilişkilerimizi de pekiştiren bu etkinliğe tüm hemşehrilerimizi bekliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 11:33
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