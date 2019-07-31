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Yayman’dan dağ ceylanları üreme istasyonunda inceleme

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, dağ ceylanlarının üreme istasyonunda incelemelerde bulunurken, "Hatay’ın tabiatını korumak bizim için çok önemlidir" dedi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:50
Yayman’dan dağ ceylanları üreme istasyonunda inceleme

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, dağ ceylanlarının üreme istasyonunda incelemelerde bulunurken, "Hatay’ın tabiatını korumak bizim için çok önemlidir" dedi.


Hatay’ın Kırıkhan ilçesine 20 kilometredeki Suriye sınırında İncirli ve Sucu mahalleleri arasında kalan yaklaşık 7 bin hektar dağlık arazide kendilerine yaşam alanı oluşturan Hatay dağ ceylanlarının üreme istasyonu Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve beraberindekiHatay Vali Yardımcısı Mahmut Ersanlıoğlu, Hatay Tarım Orman İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altıntaş, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz tarafından ziyaret edildi.


Milletvekili Yayman, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, “Kırıkhanımızın simge hayvanlarından bir tanesi olan ceylanlarımızı valimiz ve orman bölge müdürümüzle incelemede bulunuyoruz. Hatay Türkiye’nin gerçekten tarihsel bakımdan açık hava müzesi ve tabiat varlıkları bakımından en zengin flora ve faunaya sahip yerleşim yerlerinden bir tanesi. Buradaki hem bitki çeşitliği hem de hayvan çeşitliği ile Türkiye’nin nadir illerinden biri. Bizde bugün dağ ceylanları için bir aradayız. Hatay’ın tabiatını korumak bizim için çok önemlidir. Gerçekten toprağı, tabiatı, ağaçları, çiçekleri koruma altına almamız lazım. Bu konuda halkımızı bilinçlendirmemiz gerekiyor” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:50
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