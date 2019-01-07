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Yaylaya giden 4 kişi karda mahsur kaldı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 4 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı- Greyderin açtığı yolda ilerleyen AFAD ve jandarma ekipleri, yaklaşık 5 saattir süren çalışmaya rağmen 4 kişinin mahsur kaldığı bölgeye henüz ulaşamadı

07 Ocak 2019 Pazartesi 05:12
Yaylaya giden 4 kişi karda mahsur kaldı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 4 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karacaağaç köyü yakınlarındaki bir yaylaya giden 4 kişi, dün gece saatlerinde kar ve tipi dolayısıyla mahsur kaldı.

Jandarmayı arayarak yardım isteyen 4 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kısa sürede harekete geçen İl Özel İdaresi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çekiyor.

Greyderin açtığı yolda ilerleyen AFAD ve jandarma ekipleri, yaklaşık 5 saattir süren çalışmaya rağmen 4 kişinin mahsur kaldığı bölgeye henüz ulaşamadı.

Ekiplerin kurtarma çalışması sürüyor.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 05:12
  1. kurtarma çalışması
  2. Reşadiye
  3. Tokat
  4. yaylada mahsur kaldılar

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