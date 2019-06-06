0553 313 94 23

Yaylaya gelenler bu helvayı mutlaka satın alıyor

Ordu’nun en meşhur Çambaşı Yaylası’nda satışa sunulan cevizli helva yaylaya gelen ziyaretçilerden büyük rağbet görüyor.

06 Haziran 2019 Perşembe 01:34
Yaylaya gelenler bu helvayı mutlaka satın alıyor

Ordu’nun en meşhur Çambaşı Yaylası’nda satışa sunulan cevizli helva yaylaya gelen ziyaretçilerden büyük rağbet görüyor.


Yöresel lezzetlerin başında gelen cevizli helvanın, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda satışına başlanıldı. Yaylaya gelen ziyaretçiler cevizli helvayı mutlaka satın alıyor.


Kabadüz ilçesinin Çambaşı Yaylası’nda cevizli helvayı müşterileriyle buluşturan Hacı Gürdal, Ramazan Bayramı’nda satışlarının oldukça iyi olduğunu söyledi.


Cevizli helvanın yöresel lezzetlerden birisinin olduğunu dile getiren Gürdal, “Yayla sezonunun açılmasıyla beraber, kış mevsiminde Ordu Merkezinde satışını yaptığım cevizli helvayı yaylada satmaya başladım. Yıllar öncesinde babamdan öğrenerek başladığım cevizli helva üretimini Çambaşı Yaylası’nda eşimle birlikte devam ediyoruz. Çevre illerden ve gurbetten yaylaya gelenler mutlaka cevizli helvayı bizlerden satın alıyorlar. Ramazan Bayramında işlerimiz oldukça güzel, satışlardan memnunuz” dedi.


Cevizli helvayı yaz, kış çok severek tükettiğini ifade eden Olgun Özcan ise, “Cevizli helva çocukluktan beri severek yiyorum. İlimizin önemli lezzetlerinden birisi olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 01:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali sürücüleri uyarıp çikolata dağıttı
    1. Vali sürücüleri uyarıp çikolata dağıttı
    2. Ecrin’in üvey amcası darp edildi
    3. Yaylaya gelenler bu helvayı mutlaka..
    4. Dadaloğlu Avşar Birliğinde coşkulu..
    5. Alman polisinden insanlık dışı..
    6. Adana’da yol kenarında erkek cesedi..
    7. İsrail Gazze'deki avlanma mesafesini..
    8. Araç kasasındaki ilaçlama motoru alev..
    9. Diyarbakır’da trafik kazası, 1’i çocuk..
    10. Fatih Terim’den ’şampiyonluk’ vurgulu..
    11. Alanya’da kardeşini tabancayla öldüren..
    12. YSK Başkanı Güven: “13 seçim müdürü..
    13. YSK Başkanı Güven: "Kanuna aykırı..
    14. YSK Başkanı Güven: "31 Mart 2019..
    15. Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 1..
    16. YSK Başkanı Güven'den İstanbul..
    17. Danimarka’da seçimin kazananı sol..
    18. Ordu'da baba-oğul bıçaklandı
    19. YSK Başkanı'ndan İstanbul seçimi için..
    20. Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü
    21. TMSF’den ‘kayyum ödemeleri’ açıklaması
    22. Otomobil bisiklete çarptı: 1 ölü
    23. 15 Yaşındaki Fatma Akıntıya Kapıldı
    24. Kadıköy Eminönü Vapurunda silah sesleri
    25. Dolu uyarısına karşı halılı kilimli..
    26. YSK Başkanı Güven: Sandık kurulu..
    27. Kardeşini kurtarmak için akarsuya..
    28. Vince Carter, gelecek sezon basketbolu..
    29. GÜNDEM ÖZETİ / 6 Haziran 2019
    30. Genç milliler Kırgızistan'ı mağlup etti
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    Zerdeçal ve limonun uyumu karşısında çok şaşıracaksınız!
    Zerdeçal ve limonun uyumu karşısında çok şaşıracaksınız!
    HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı!
    HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Fiyatlar piyasa altında! Kapış kapış satılıyor
    Fiyatlar piyasa altında! Kapış kapış satılıyor
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!