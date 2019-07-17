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Yaylalarda koyun kırkma zamanı

Erzincan’da 3 bin 370 rakımdaki yaylalarda, hem ekonomik getiri sağlayan hem de hayvanların rahatlamasına neden olan koyun kırma sezonu başladı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:17
Yaylalarda koyun kırkma zamanı

Erzincan’da 3 bin 370 rakımdaki yaylalarda, hem ekonomik getiri sağlayan hem de hayvanların rahatlamasına neden olan koyun kırma sezonu başladı.


Erzincan’ın önemli hayvancılık merkezlerinden olan Tercan ilçesinde koyunların temizlenmesi, serinlemesi ve besicilikten elde edilen gelirin artırılması için yünlerin kırkılması sezonu başlandı. Üreticiler, sıcaktan etkilenmemeleri için küçükbaş hayvanlarının kırkımını sağlarken, eskisi gibi rağbet olmasa da elde ettikleri yünleri satarak ek gelir sağlıyor. 3 bin 370 rakımlı Munzur Dağı yaylalarında koyun kırkımı yapan üreticiler, günlük 500’e yakın koyun kırkımının yapıldığını belirtti.


3 bine yakın koyun sürüsü bulunan Ahmet Demir, “Erzincan’da kırkım zamanı başlamıştır. Bu işi yaylada yapıyoruz. Kırkım işi üreticiler için zor. Kırkım işlemi bittikten sonra hayvanlar rahatlar, serinler. Koyunları, bol su olan yerlere götürüp yıkıyoruz.” dedi.


Mürsel Demir ise, “Temmuz ayı sıcaklıkları arttığı için koyunları kırpma zamanıdır. Hepimiz birbirimize yardımcı oluyoruz, bir yerde toplanıp yapıyoruz. Özen göstererek yapıyoruz ki hayvanlara hiçbir şekilde zarar gelmesin.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:17
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