Yaylalarda karla mücadele devam ediyor Giresun yaylalarında karla mücadele devam ediyor.

Giresun yaylalarında karla mücadele devam ediyor.

İl Özel İdareye bağlı ekipler kar kalınlığının yer yer 3 metrelere ulaştığı yaylalarda yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Köy yollarının ulaşıma açılmasının ardından ekipler Yağlıdere, Espiye, Alucra, Doğankent, Güce ve Keşap ilçelerine bağlı yaylalarda da karla mücadele ediyor.

Karın izini dahi kapattığı yolları ustalıkla açan ekipler zorlu Karadeniz koşullarında yaylaları yaza hazırlıyor.

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