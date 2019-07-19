Yayladere’de ’Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ Projesi
Bingöl’ün Yayladere ilçesinde ’Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ Projesi hayata geçti.19 Temmuz 2019 Cuma 19:21
Bingöl’ün Yayladere ilçesinde ’Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ Projesi hayata geçti.
İçişleri Bakanlığı tarafından ’Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla başlatılan proje kapsamında İlçe belediyesi ve Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafındanyeni eğitim öğretim dönemi hazırlıklarına başlandı.Bu kapsamda ilkokul ve ortaokul önüne yaya geçidi yapıldı.
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