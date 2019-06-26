0553 313 94 23

Yayladan sofralara otlu peynirinin lezzet yolculuğu

Van’da yüksek kesimlerde yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan kentin tescilli ürünü olan otlu peynir, asırlardır değişmeyen lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:04
Yayladan sofralara otlu peynirinin lezzet yolculuğu

Van’da yüksek kesimlerde yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan kentin tescilli ürünü olan otlu peynir, asırlardır değişmeyen lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.


Van’a özgü 30 farklı ürünle hem göze hem de mideye hitap eden Van kahvaltısının en önemli ürünlerinden olan otlu peynir, üreticinin büyük zahmetleriyle sofralara geliyor. Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi’ndeki berivanlar (süt sağan kadın), otlu peynirin üretimi için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yaylalarda bulunan hayvanlardan süt sağmak için yola çıkıyor. Yolculuğun ardından yaylalara ulaşan berivanlar, koyun ve keçilerden elde ettikleri sütü alarak evlerine geri dönüyor. Dağlardan toplanan endemik bitkileri otlu peynir için hazır bulunduran kadınlar, otlu peynir üretimi için kolları sıvıyor. İki farklı şekilde üretilen otlu peynir, hem salamura hem de küp peyniri olarak sofralara geliyor.



Salamura peynirinin yapılışı


Salamura peynirin üretimi için; öncelikle koyun veya keçi sütüne maya konulup karıştırılıyor. Ağzı kapatılan ve yaklaşık 2 saat bekletilen süt, yoğun kıvamına gelince süzgeç içinde bekletilen beze konuluyor ve içine çeşitli otlar konularak karıştırılıyor. Ardından bezin ağzı bağlanarak içindeki suyun tam süzülmesi için üzerine taş bırakılıyor. Yaklaşık 10 saat boyunca suyu süzülen salamura peynir, kesilerek tuzlanıyor. Salamura olan otlu peynir, birkaç gün bekletilerek tüketilmeye hazır hale geliyor.



Küp otlu peynirinin yapılışı


Yörede en çok tercih edilen küp otlu peynirinin yapılışı ise, salamura peynirine göre daha çok emek istiyor. Günlerce tuz içinde bekletilen salamura peynir, peynir suyuyla yıkandıktan sonra tam kuruması için birkaç saat bekletiliyor. Tam kuruyan peynir, tekrar tuzlanarak bir bidona yerleştiriliyor. Hava almaması için boş yerler otlu cacıkla kapatılıyor. Özenle doldurulan bidonun en üst bölgesine de isteğe göre bitki yaprağı konularak kapağı kapatılıyor. Kapak bölgesinden havanın geçmemesi için de çamur yardımıyla kapatılıyor. Çamur yardımıyla ağzı kapatılan bidonlar, ters bir vaziyette toprağa gömülüyor. Toprağa gömülen küp peynirler, 5-6 ayın ardından tüketilmek üzere sofralara geliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) 400 liralık yalancı safranı boyayıp 40 bin liraya satıyorlar
    1. (Özel) 400 liralık yalancı safranı..
    2. Kumluca’da yaz spor okuları başladı
    3. İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını..
    4. Başkan Pekmezci belediyenin toplam..
    5. Tayini çıkan jandarma ekiplerine veda..
    6. Altıntaş’ta ağaçlandırma ve yol yapım..
    7. Akdeniz zabıtası, kaldırım işgallerine..
    8. Vali Ömer Toraman’dan Dumlupınar ve..
    9. (Özel) Üçüz buzağılar görenleri..
    10. Ekrem göreve başladı, destekçileri..
    11. Asya borsaları
    12. Şaphane’de Halk Eğitim Merkezi..
    13. Reçellik ak kiraz hasatı başladı
    14. Engellilerin el emeği göz nuru..
    15. Hamilelikte sigara bebeğe nasıl zarar..
    16. Miniminikler Futbol Festivali başladı
    17. Yaya geçidini yol zanneden sürücüye..
    18. Kayseri Bilim Merkezi, eğitiminde..
    19. Piyasa güne artı rezervle başladı
    20. Başkan Pekmezci Türkiye birincisini..
    21. (Özel) Evini müzeye çevirdi
    22. Konuşarak beyin ameliyatı oldu
    23. Eşinden şiddet gören kadın 3 çocuğuyla..
    24. Irak'ın kuzeyinde teröristlere 'Pençe'!
    25. Dolar/TL, 5,7840 seviyelerinden işlem..
    26. Futbol okuluna kayıtlar devam ediyor
    27. Yayladan sofralara otlu peynirinin..
    28. Şehit asker ve korucunun kanı yerde..
    29. (Özel) Balkonun davetsiz misafiri
    30. Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz..
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi