Yayladağı’nda "Çanakkale Ruhu" sergisi

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde öğrenciler tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yılı etkinlikleri çerçevesinde açılan “Çanakkale Ruhu” adlı resim ve sanat sergisi yoğun ilgi gördü.

Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri tarafından yaklaşık iki haftada hazırlanan sergide binlerce materyal kullanılarak, Çanakkale ruhunu yansıtan onlarca konu resmedildi.

Yayladağı Belediyesi Düğün Salonunda, Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, Yayladağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk ve Yayladağı Belediyesi Başkanı Mehmet Kalkan tarafından açılışı yapılan sergiyi 2 günde onlarca vatandaş ziyaret etti.

Özellikle ilçede eğitim gören öğrenciler tarafından sıkça ziyaret edilen sergide, Çanakkale’de yazılan destan öykülerinden Nusret mayın gemisine, tarihe düşen notlar ve fotoğrafların yanı sıra savaş sırasında yaşanan olayları ve verilen mücadeleyi konu alan birçok aslına uygun maket ve canlandırmalar yer alıyor.

Yavuz Selim İlkokulu Müdürü Hasan Duman Yurtseven, yaptığı açıklamada, "104 yıl önce Çanakkale’de verilen mücadele bizler içindi. Bizlerde bundan sonra yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklara, bu zaferi, bu kahramanlığı, bu gücü, bu dirayeti bir nebze olsun birebir yaşatmak istedik. Vatan için, millet olabilmek ve geleceğimizi tayin edebilmek için, birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu çocuklarımıza anlattık. Ben inanıyorum ki, nasıl “Malazgirt ruhu” bin yıldır diri ise, “Çanakkale Ruhu”’da binlerce yıl diriliğini koruyacaktır" ifadelerini kullandı.

Gazi Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Cemil Yanık’da ziyaret esnasında çok duygulandığını ifade ederek, “Dedelerimiz nasıl 100 yıl önce Çanakkale’de şehit olmuş ise, bizlerde bu vatan için, bu bayrak için şehit olmaya hazırız” dedi.