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Yaylada orman içinde kızak keyfi

Giresun'un Dereli ilçesi Kümbet Yaylası'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılar, ormanlık alanda oluşturulan 5,5 kilometrelik kızak pistinde doğa manzarası eşliğinde eğlenme fırsatı buldu

05 Ocak 2019 Cumartesi 17:53
Yaylada orman içinde kızak keyfi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Kümbet Yaylası'nda ormanlık alanda buluşan vatandaşlar, oluşturulan 5,5 kilometrelik pistte kızakla kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Dereli ilçesindeki 1800 rakımlı Kümbet Yaylası'nda, Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) öncülüğünde kızak pisti oluşturuldu.

GİRTAB'ın düzenlediği etkinliğe katılanlar, orman içinde karla kaplı ağaç manzarası eşliğinde kızakla yaklaşık bir saatlik yolculuk yaptı.

GİRTAB Müdürü Tamer Uzuner, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızak parkurunda vatandaşların bir saat boyunca durmaksızın kayarak eğlendiğini söyledi.

Kümbet Yaylası'nda kızak parkuruyla iyi bir kış turizmi aktivitesi yapıldığını anlatan Uzuner, "Oluşturduğumuz kızak parkuru, doğal bir parkur. Her tarafı çam ormanlarıyla bezeli, 5,5 kilometre uzunluğuyla dünyada benzeri olmayan bir mesafe. Kenarlarındaki kar tünelleri olsun, yol manzarası olsun, harika vadi manzaralarıyla eşsiz bir güzellik." ifadesini kullandı.

Tamer Uzuner, parkurun mart ayı sonuna kadar kullanılabileceğini tahmin ettiklerini dile getirerek, kızak pistine ilginin giderek artacağına inandığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 17:53
  1. Giresun
  2. kayak
  3. kızak
  4. Kümbet Yaylası

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