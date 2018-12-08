Yaylada mahsur kalan Yörüklerin yolu açıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde çıktıkları yaylalarda kar nedeniyle mahsur kalan Yörüklerin sahile göç edebilmesi için 12 saatlik çalışmayla yolları açıldı.

İlçe merkezine 60 kilometre uzaklıktaki 2 bin rakımlı Gölpınarı mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşayan Yörüklerin, durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ne bildirmesi üzerine karla mücadele ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, 12 saatlik çalışmayla kar nedeniyle kapanan yolu açarak mahsur kalan, farklı ailelerden 10 kişiye ulaştı.

Çadırları karın altında kalan Yörükler, güzergahlarının kardan temizlenmesiyle göç için toplanmaya başladı.

- "Sahil kesimine ineceğiz"

Yörüklerden Mehmet Koçaç, AA muhabirine, 3 gündür kar nedeniyle mahsur kaldıklarını belirterek, Afet Koordinasyon Merkezi'ne durumun bildirildiğini söyledi.

Koçaç, karda mahsur kalan 5 aileden bazı kişilerin kendi imkanlarıyla bölgeden ayrıldığını ifade ederek, "Eğer kar yağışı esnasında koyunlarımızla yolda olsaydık çok kaybımız olabilirdi. Bunu göze alamadık ve geceyi burada geçirmeye karar verdik. Kar yağışı şiddetlenince çocuklarımız endişelenip yardım istemişler. Sağ olsun belediye ekibi gelerek yollarımızı açtı. Hayvanlarımızla birlikte sahil kesimine ineceğiz." ifadesini kullandı.