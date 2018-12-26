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Yaylada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya Yaylası'nda kar yağışı nedeniyle araçta mahsur kalan 4 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 21:32
Yaylada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Giresun'un Dereli ilçesinde Kulakkaya Yaylası Melikli obasında, sabah saatlerinde yolun kapalı olması nedeniyle araçta mahsur kalan 4 kişi, il özel idaresinden yardım istedi.

Özel idareye bağlı iki iş makinesinin 4,5 saatlik çalışmasının ardından oba yolu ulaşıma açılarak, araçta mahsur kalan vatandaşlara ulaşıldı.

Kurtarılan kişilerden Ahmet Yılmaz, dün akşam obanın üst kısmında bulunan evlerine geldiklerini söyledi.

Geceyi evlerinde geçirdiklerini anlatan Yılmaz, "Gece kar yağışı başladı. Sabah dönmek için aracımızla yola çıktık. Ancak bir süre sonra kar nedeniyle yolda mahsur kaldık. İl özel idaresinden kurtarılmak için yardım istedik. Ekipler geldi ve bizi kurtardı." dedi.

 

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 21:32
  1. Giresun
  2. dereli

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