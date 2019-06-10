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Yaylada mahsur kalan 13 kişiyi jandarma kurtardı

UŞAK (İHA) – Uşak’ın Banaz ilçesinde, piknik yapmak için yaylaya çıkan 13 kişi dolu yağınca mahsur kaldı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:10
Yaylada mahsur kalan 13 kişiyi jandarma kurtardı

UŞAK (İHA) – Uşak’ın Banaz ilçesinde, piknik yapmak için yaylaya çıkan 13 kişi dolu yağınca mahsur kaldı. Mahsur kalanlar jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.


Bayram tatili için İzmir’den gelen grup, piknik maksadıyla Banaz ilçesinde bulunan Söbüce Yaylasına çıktı. Akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı sebebiyle grup ilçe merkezine inemedi. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve orman ekipleri sevk edildi. Jandarma ve orman ekipleri arazi araçlarıyla yaylaya ulaşarak mahsur kalan 4’ü çocuk13 kişiyi kurtardı.


Mahsur kalan vatandaşlar sağlıklı olarak ilçe merkezine getirildi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:10
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