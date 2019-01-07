Yaylada mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, araçlarıyla yaylaya gezmeye giden ve ani bastıran tipi ve kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 11 kişi, 10 saat sonra kurtarıldı.

İlçeye bağlı 1400 rakımlı Balıklı Yaylası'na gitmek için öğleden sonra üç ciple yola çıkan Bilal Akbaş ve 10 arkadaşı, bölgede oluşan yoğun kar yağışı ve tipi sonrası mahsur kaldı.

Araçları kara saplanan ve bulundukları yerde hareket edemeyen 11 kişi, telefonların çekmemesi nedeniyle 5 kilometre yürüyerek Gölormanı Orman İşletme Şefliğine kadar yürüdü.

Burada orman görevlilerinden yardım isteyen vatandaşlar, olayı jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, bölgeye ulaşmanın zor olması nedeniyle İl Özel İdaresinden yolun açılması için yardım istedi.



İhbar üzerine iş makinaları ile yola çıkan ekipler, yaklaşık 5 saat süren zorlu yolculuğun ardından yaylaya ulaştı. Ekipler 1,5 metre kar olan bölgede bir vatandaşın traktörünün de yardımıyla mahsur kalan 11 kişinin araçlarını buldu.



Bilal Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 saat boyunca mahsur kaldıklarını ve araç içinde beklediklerini belirterek, "Arabanın altı yere oturdu ve tekerler havada kaldı. Bulunduğumuz yerde uzun süre mahsur kaldık. Kar aniden bastırdı. Yaylaya çıkarken bu kadar yoktu. Ekipler geldi kurtulduk." dedi.