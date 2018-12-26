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Yaylada karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Giresun'da yoğun kar yağışı nedeniyle Kulakkaya Yaylası'nda araçta mahsur kalan 4 kişiye, 4,5 saatlik yol açma çalışması sonucu ulaşıldı

26 Aralık 2018 Çarşamba 20:50
Yaylada karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya Yaylası'nda kar yağışı nedeniyle araçta mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Sabah saatlerinde Kulakkaya Yaylası Melikli obasında yolun kapalı olması nedeniyle araçta mahsur kalan 4 kişi, il özel idaresinden yardım istedi.

Özel idareye bağlı iki iş makinesinin 4,5 saatlik çalışmasının ardından oba yolu ulaşıma açılarak, araçta mahsur kalan vatandaşlara ulaşıldı.

Kurtarılan kişilerden Ahmet Yılmaz, AA muhabirine, dün akşam obanın üst kısmında bulunan evlerine geldiklerini söyledi.

Geceyi evlerinde geçirdiklerini anlatan Yılmaz, "Gece kar yağışı başladı. Sabah dönmek için aracımızla yola çıktık. Ancak bir süre sonra kar nedeniyle yolda mahsur kaldık. İl özel idaresinden kurtarılmak için yardım istedik. Ekipler geldi ve bizi kurtardı." dedi.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 20:50
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