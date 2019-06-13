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Yaylada "bal duası"na çıktılar

Van'ın Bahçesaray ilçesinde bal üreticileri, kuraklık yaşanmaması ve bal veriminin yüksek olması için 2 bin 500 rakımlı yaylada imam öncülüğünde "bal duası"na çıktı- Van Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Halil Tandoğan:- "Umut ediyoruz ki bu yıl bol verim olur. Duamızın amacı da bal veriminin iyi olması ve üreticimizin yüzünün gülmesidir"

13 Haziran 2019 Perşembe 10:12
Yaylada "bal duası"na çıktılar

VAN (AA) - Van'ın Bahçesaray ilçesinde bal üreticileri, kuraklık yaşanmaması ve bal veriminin yüksek olması amacıyla 2 bin 500 rakımlı yaylada imamla "bal duası" yaptı.

Van Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Halil Tandoğan ile yaklaşık 50 arıcı, ilçeye 15 kilometre mesafedeki Elmayaka Yaylası'na geldi.

Önceki yıl yaşanan kuraklık nedeniyle istenilen seviyede bal elde edemeyen arıcılar, bu yıl bal veriminin yüksek olması için imam Mehmet Nuri Tanrıkulu öncülüğünde dua etti.

2 bin 500 rakımlı yaylada bulunan kovanların önünde ellerini göğe kaldırıp dua okuyan arıcılar, Tarım Danışmanı Naşide Uyan'ın bal üretimiyle ilgili bilgilendirmesinin ardından yayladan indi.

Tandoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bahçesaray ilçesinin bal üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kaliteli balın elde edilmesi için çeşitli seminerler düzenlediklerini anlatan Tandoğan, şöyle konuştu:

"Küresel ısınmanın tartışıldığı bu dönemde, özellikle baharda yağışların olmaması doğada kuraklığın oluşmasına neden oldu. İlçemizde yüzlerce ailenin arıcılıkla geçimini sağlaması nedeniyle bir grup arıcı ve imamla burada bal duasına çıktık. Umut ediyoruz ki bu yıl bol verim olur. Duamızın amacı da bal veriminin iyi olması ve üreticimizin yüzünün gülmesidir."

- "Geçen yıl verimsizdi"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erkan Hakan da bitki zenginliği açısından ilçedeki yaylaların arıcılık için dünyada ender yerlerden olduğunu dile getirdi.

Yaylada arıların 113 farklı bitkiden beslendiğini belirten Hakan, "Organik arıcılık için mükemmel yerlere sahibiz. Kimyasal ilaç kullanımı hiç yok. Gübre dahi kullanılmıyor. Buralar tamamen organik üretim alanlarıdır. Bu yılın verimli geçmesini diliyoruz. Geçen yıl bal üretimi açısından verimsiz bir yıl oldu. Bu yıl beklentimiz çok yüksek." dedi.

Arıcı Bedrettin Aktar da "Geçen sene arılardan yeteri kadar verim alamadık. Bu sene imamla beraber arıların içinde Allah'a dua etmeye geldik. Burada bal veriminin yüksek olması için dua ettik. İnşallah bu sene daha çok bal olur." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:12
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