0553 313 94 23

Yaylada 2,5 metrelik kar esareti, sahilde deniz keyfi

Antalya’nın yaylalarında 2,5 metrelik kar esareti yaşanırken, merkez Konyaaltı sahilinde ise deniz keyfi vardı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 17:43
Yaylada 2,5 metrelik kar esareti, sahilde deniz keyfi

Antalya’nın yaylalarında 2,5 metrelik kar esareti yaşanırken, merkez Konyaaltı sahilinde ise deniz keyfi vardı.


Antalya’da erken gelen yaz "deniz, kum, güneş" severleri sahillere taşıdı. Konyaaltı Plajı’nda vatandaşlar güneşlenip yüzerek keyifli vakit geçirdi. Antalya’da güneşli havaları fırsat bilen kent sakinleri ve turistler, denize girmenin keyfini çıkardı.


Mersin’in Anamur ve Antalya’nın Gazipaşa ilçesinin ortaklaşa kullandığı, 2 bin 200 rakımda bulunan Kaşpazarı Yaylası’nda vatandaşlar tarafından önceki gün çekilen fotoğraflar ise ilginç görüntüler oluşturdu. Yüksek olması nedeniyle kışın aşırı kar yağışına maruz kalan yaylada birçok evin sadece çatı kısmının çok az bir bölümü göründü. Yaylada birçok ev kar yığınlarının altında kaldı. Yaylada bulunan evlerin kar altındaki görüntüsünün yaylaya çıkan vatandaşlar tarafından tek tek fotoğrafları çekildi. Vatandaşlar yaylanın yazın çekilen ve karsız olan fotoğrafları ile 2 Mayıs tarihinde çekilen fotoğraflarını karşılaştırdı. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.


Yaylada bu görüntüler yaşanırken Antalya’nın merkezinde Konyaaltı sahili ise erken gelen sezonun tadını çıkaran tatilcilerle doldu. Sahilde bulmaca çözen bir vatandaş, vaktini deniz kenarında değerlendirmek istediğini söyledi. Deniz sezonunu yeni açtığını ifade eden kadın, "Gazetemi alıp geliyorum, dün girdim bugün henüz girmedim. Kıyılar yazın bile çok soğuk oluyor, açıklar daha güzel, ben de açılıyorum" dedi.


Rus bir turist ise Antalya’yı çok sevdiğini, geçen yıl gelip buraya yerleştiğini belirtti. Havanın her zaman güzel olduğunu ifade eden turist, Antalya’nın adeta cennet olduğunu aktararak, "Hava hafif soğuk olduğu için sahilde müzik dinlemeyi seviyorum, bazen de kitap okuyorum" diye belirtti.


Birbirine su atarak eğlenen gençler sudan çıkarak, İHA mikrofonuna suyun çok güzel olduğunu aktardı. Gençler, bu sene ilk kez denize girdiklerini ve bundan sonra fırsat buldukça geleceklerini kaydetti.


Bazı aileler çocuklarıyla birlikte plajda keyifli vakit geçirirken, kimileri deniz manzarası seyretti, kimileri de güneşlendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 17:43
  1. fotoğraf
  2. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seyir halindeyken yanmaya başladı, sürücü canını zor kurtardı
    1. Seyir halindeyken yanmaya başladı,..
    2. Somaspor TFF 3. Lig'de
    3. "İran uranyum zenginleştirmeye devam..
    4. Tunus'ta akademisyenlerden "maaş"..
    5. Hüseyin Gülerce o ihtimali açıkladı:..
    6. Kan bağışında Türkiye rekoru Kdz...
    7. İranlı yönetmen Mecidi'den Erdoğan'a..
    8. Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek..
    9. Bilecik’te "Yüz Yüze" projesinin..
    10. Modafenspor TFF 3. Lig’e Yükseldi
    11. Basketbolda maçın ardından
    12. Domaniç’te trafik kazası, 2 ölü
    13. Ters laleye jandarma koruması
    14. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    15. 200 tutuklu firar etti! Aralarında..
    16. Aydın’da toz taşınımı bekleniyor
    17. Tunceli'deki bıçaklı saldırı
    18. Rektör Polat, Batı Karadeniz..
    19. Muğla’da AK Parti İl Danışma Meclis..
    20. Hakkari'de alçak saldırı: 3 şehit!
    21. Nevşehir Belediyespor normal sezonu..
    22. MSB:"Hakkari sınır bölgesinde üs..
    23. Erzurum’da ahır çöktü: 2 ölü 6 yaralı
    24. GÜNCELLEME - Erzurum'da bir ahırın..
    25. GÜNCELLEME - İsrail Gazze'ye savaş..
    26. Modafenspor TFF 3. Lig'de
    27. İlginç simülasyon gösterisi
    28. Basketbol şampiyonu Karabük oldu
    29. Diyarbekirspor, lige 1 puanla veda etti
    30. 2019 Türkiye Trial Şampiyonası,..
    CHP belediyelerde kıyıma başladı! Daire başkanları görevden alındı
    CHP belediyelerde kıyıma başladı! Daire başkanları görevden alındı
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak

    Günün Karikatürü

    04 Mayıs 2019
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar