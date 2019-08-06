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Yaylacılar bayram için dönüşe geçti

Muş’ta havaların ısınmasıyla birlikte yaylara çıkan besiciler, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla köy ve beldelerine dönmeye başladı.

06 Ağustos 2019 Salı 10:49
Yaylacılar bayram için dönüşe geçti

Muş’ta havaların ısınmasıyla birlikte yaylara çıkan besiciler, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla köy ve beldelerine dönmeye başladı.


Merkeze bağlı Kırköy beldesinde yaşayan vatandaşlar, 3 aylık yayla döneminin ardından eşyalarını traktör ve pikaplara yükleyerek dönüşe geçti. 3 ay boyunca yaylada peynir, yoğurt, tereyağı üreten vatandaşlar, kurbanlık satışı yapmaya başlayacak. Yayla dönüşünü gerçekleştirdiklerini ifade eden Maşallah Menteş, “Şu anda yayla dönüşünü gerçekleştiriyoruz. Ramazan Bayramı’ndan hemen sonra yaylaya çıkmıştık. Şimdide artık dönüş zamanımız geldi. Kurban Bayramı geliyor, onun için köyde kurban keseceğiz ve hayvan satışlarımızı yapacağız. Bayramdan dolayı biraz erken dönmek zorundayız. Peynir ve sütümüzü iki ay boyunca burada yaptık. Her sene buraya çıkıyoruz” dedi.


Bayramın yaklaştığını ve bayram öncesi dönüş yaptıklarını kaydeden Alaattin Kaplan da, “Burada ürettiğimiz ürünleri sattık. Burada yapacak bir şey kalmadı. Hayvanlarımız yaya olarak inişe geçti. Bizler de eşyalarımızı traktör ve pikaplara yüklemeye başladık. Burada 20-22 ev bulunuyor” diye konuştu.


Hayvanlar için yaylaya çıktıklarını ifade eden Merve Yıldırım ise, “Buraya gelmemizdeki en önemli faktör hayvanlardır. Hayvanlar burada daha güzel otluyor, soğuk su daha fazla ve süt ürünleri açısından daha iyidir. Her sene düzenli bir şekilde yaylaya geliyoruz. Bayram nedeniyle erken dönüyoruz. Yaklaşık 2,5-3 aydır buradayız. Gerekli ihtiyaçlarımızın hepsini karşıladık. Dağda da ot ve su ihtiyacı artık tükendiği için memlekete geri dönüyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:49
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