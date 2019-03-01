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Yaylacık mahallesine yapılan cami dualarla hizmete açıldı

Şahinbey Belediyesi Yaylacık mahallesine sosyal tesis ve cami yaptı.

01 Mart 2019 Cuma 17:02
Yaylacık mahallesine yapılan cami dualarla hizmete açıldı

Şahinbey Belediyesi Yaylacık mahallesine sosyal tesis ve cami yaptı. Cami, okunan Kur’an-ı kerim ve edilen dualarla ibadete açıldı


Yaylacık Cami ve Sosyal tesisi, yapılan törenin ardından ibadete açıldı. Caminin açılışında konuşan AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, "Ben bu vesileyle sadece kilit taşı, altyapı, üstyapı değil. İnsanlarımızın manevi yapısına dokunduğu için gönüllerine dokunduğu için çok kıymetli Şahinbey Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Önemli olan nedir? Önemli olan kalıcı işler yapmaktır değerli kardeşlerim.İşte bu tesisler kalıcı olanlardır. Başta cumhurbaşkanımızın olmak üzere hükümetimiz, milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımız, Şahinbey belediye başkanımız hep böyle sizlere dokunacak, iz bırakacak kalıcı işler yapmak peşindeler. Camimiz, hayırlı uğurlu olsun Allaha emanet olun” dedi.


“Nereden nereye geldik”


15 yıl önce bu tarz hizmetlerin olmadığını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Öncelikle cumanız mübarek olsun. Bugün hem mübarek Cuma günü hem böyle bir tesisin buraya Yaylacığımıza kazandırılmasında emeği geçen arkadaşlarımıza bende teşekkür ediyorum.Allah razı olsun. Güzel bir tesis oldu. İnşallah hem ihtiyaçlarınızı taziye, diğer toplantılar karşılamakta hem de ibadet noktasında ihtiyacımızı inşallah karşılamış olacak. Biraz önce düşündüm şöyle bir 15 yıl öncesine gittim. Eskiden var mıydı köylere gelip de böyle kilit taşları, parklar, spor aletleri, kamelyalar, köye cami yapmak belediyelerin böyle bir çalışması var mıydı? Nerden nereye geldik. Elhamdülillah ne kadar şükretsek az. Artık belediye gelip buradan çöpünüzü topluyor” ifadelerini kullandı.


Çiftçiye hizmete devam


Köylüye ve çiftçilere hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Tahmazoğlu, “Baktığımız zaman Yaylacığımıza neler yaptık diye 10 bin 444 metrekare kilit taşı yapmışız, spor aletleri koymuşuz, oyun grubu koymuşuz, banklar yapmışız. Sosyal yardımlarda bulunuyoruz. Sadece bunlarla değil. Yine köylümüze, çiftçimize 4 bin ton buğday ve arpa tohumu veriyoruz. Yine 4 bin ton gübre dağıttık. Geçen sene 600 bin tane zeytin fidanı dağıttık. Yine 3 bin 500 ton yem dağıttık. İnşallah önümüzdeki hafta yine 3 bin 500 ton daha dağıtacağız. Ayrıca yine 300 bin tane zeytin ve fıstık fidanı dağıtıyoruz. Nerede ne ihtiyaç varsa ona yetişiyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. İnşallah bu desteklerimiz Allah nasip eder yeniden seçildiğimizde bu destekleri artırarak çeşitlendirerek devam ettireceğiz. Camimiz bitti. Allah cemaatini bol eylesin” diye konuştu.


Konuşmalardan sonra yapılan kurdela kesimi ile ibadete açılan camide ilk cuma namazı kılındı

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 17:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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