Güngör Büyükçınar Okur Postası Çok kişiye sorsan işler bozuk derler, bazıları da artık para aslanın ağzında değil, midesinde derler.

İşte bu kesimlerden biri de ülkemizde harıl harıl çalışan yayınevleri var.

Bu yayınevleri genelde hep yabancı kitapların çevirisine, baskılarına ve yayınlanması için bilerek bilmeyerek hep yabancı yazarların menfaatlerine çalışıyorlarmış gibi bir görüntü veriyorlar. Oysa görüyoruz ki ülkemizde kitap satan dükkânların vitrinlerinde çoğunlukla hep çeşit çeşit ecnebi yazarların kitapları ile süslenmekte.

Bir de ülkemizde isim yapmış kendi yazarlarımızın az da olsa kitap satan dükkânlarımızın raflarında bazı kitapları görebiliyoruz. Demek ki menfaatler bazen her şeyin önüne geçebiliyor. Bu çok kitap basan ve satanlar isim yapmış ünlü yayınevleri biraz da olsun yeni yeni piyasaya ben de varım diyen bu yazarlarımızın kitaplarını basıp, yayınlamaya, satmaya başlasalardı yeni yazarlığa başlayan yazarlarımızın da böylece hevesini ve yazma aşkını da bu yayınevleri vasıtası ile piyasaya yeni çıkacak yazarlarımızın da böylece yazma aşkına, hevesine kavuşmuş olacaklardı.