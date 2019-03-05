"Yayıncılık sektörünün ulaştığı ekonomik büyüklük 7 milyar lirayı aştı"

IĞDIR (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, "Ülkemizde yayıncılık sektörünün ulaştığı ekonomik büyüklük 7 milyar lirayı aşmış. 20 Şubat itibarıyla yüzde 8 olan KDV'nin sıfırlanması, bu hacmin büyüyeceğinin göstergesidir." dedi.

Iğdır'da, valilik ve Serhat Kalkınma Ajansınca (SERKA) "Her Kitap Yeni Bir Hayat" projesi kapsamında Vali Konağı Caddesi'ndeki bir düğün salonunda kitap fuarı açıldı.

Bakan Yardımcısı Er, açılışta yaptığı konuşmada, Iğdır ve Türkiye'deki gelişmenin ne boyutta olduğuna şahit olduğunu ifade ederek, geçmişte geri kalmış olan bölgelerde artık batıdaki imkanların bulunduğunu anlattı.

Dijital kuşatılmışlığa karşı kitap okuma alışkanlığının artırılması gerektiğini belirten Er, "Kitap, dijital kuşatılmışlığa rağmen halen direniyor. Keşke her evde kitaplıklar olsa, çocuklar bu kitaplara dokunarak büyüse ve kitabın kokusunu hissedebilse. Dijital kuşatılmışlığa inat bunu yapmak lazım." diye konuştu.

İbrahim Er, Türkiye'de yayıncılık sektörünün de oldukça büyüdüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yayıncılık sektörünün ulaştığı ekonomik büyüklük 7 milyar lirayı aşmış. 20 Şubat itibarıyla yüzde 8 olan KDV'nin sıfırlanması, bu hacmin büyüyeceğinin göstergesidir Geçtiğimiz yıl Kültür Bakanlığından kitap için 411 milyon bandrol satın alınmıştır. Milli Eğitim Bakanlığımızın da ücretsiz dağıttığı ders kitaplarını da eklersek 581 milyon kitap üretilmiştir. Yayıncılıkta dünya genelinde 16, kitap çeşitliliğinde ise 6'ncı sıradayız. Ama maalesef kitap okuma alışkanlığımız çok iyi değil, burada eğitim camiasına, annelere, babalara bu alışkanlığın kazandırılması için önemli görev düşüyor."

Iğdır Valisi Enver Ünlü de kentte ilk kez böyle bir fuarın açıldığının bildirerek, "Bu bizim için büyük heyecan ve gurur. Kitap yapraklarını çevirerek, tadını çıkararak ve kokusunu hissederek okumanın keyfini başta genç ve öğrencilerimiz olmak üzere bütün Iğdır yaşayacak." değerlendirmesinde bulundu.

5 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak fuarın açılışına, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel ve protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.