0553 313 94 23

Yayaya yol vermek için duran motosiklete otomobil çarptı

Antalya’da yayaya yol vermek üzere duran motosiklet sürücüsüne arkadan gelen otomobil çarptı.

16 Haziran 2019 Pazar 10:25
Yayaya yol vermek için duran motosiklete otomobil çarptı

Antalya’da yayaya yol vermek üzere duran motosiklet sürücüsüne arkadan gelen otomobil çarptı. Motosiklet sürücüsü, "Ne yazık ki yaşadığım kazadan sonra yayaya yol verme konusunda biraz endişelerim olacak" dedi.


Antalya Caddesi’nde Yapay Şelale istikametinden gelip şehir içi köprüsü istikametinde gitmekte olan Yakup Yılmaz’ın kullandığı 07 AAL 654 plakalı motosiklete, yaya geçidinde yayalara yol vermek için durduğu sırada aynı istikamette seyir halindeki Hüseyin H.’nin kullandığı 48 M 9727 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan ve asfalta düşerek yaralanan motosiklet sürücüsü Yakup Yılmaz, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Ne yapacağını şaşırdığını belirten Yılmaz, "Yaya geçidinde yayaya yol vermemek suç. Ne yazık ki yaşadığım kazadan sonra yayaya yol verme konusunda biraz endişelerim olacak" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 10:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hindistan’da kanalizasyon faciasının ardından otel sahibi gözaltına alındı
    1. Hindistan’da kanalizasyon faciasının..
    2. Bakan Selçuk'tan "Babalar Günü" mesajı
    3. Mavi fularlılar balıkların göçünü..
    4. İlk karşılaşma sosyal medyada!..
    5. Öğretmenin duyarlılığı dramı ortaya..
    6. Vali Erin’den acılı ailelere taziye..
    7. Murat Alan'a saldıran teröristlerden..
    8. Kırıkkale'de sele kapılan karı koca öldü
    9. Erciyes, bisikletin de merkezi olacak
    10. Hırsızlık suçlarından 25 yıl hapis..
    11. Atapark’ta sona doğru
    12. Yola dökülen yağ kaza yaptırdı
    13. Yayaya yol vermek için duran..
    14. Eyüpsultan’da, Karadeniz Festivali
    15. Karşıyaka’da ‘marka kent’ zirvesi
    16. ÖSYM’nin düzenlediği Yükseköğretim..
    17. Türkiye Festivali, Rus turist sayısını..
    18. Düğün konvoyunda aracın tavanına çıkıp..
    19. Konya’da çekicilerle 20 dakika içinde..
    20. Bakan Kurum'dan G20'de "Türkiye'de..
    21. Nilüfer Kent Konseyi’nde Neslihan..
    22. Buca Sanat Kursları Şenliği
    23. (Özel) 100 metre mesafedeki evladını..
    24. YKS'nin ikinci oturumu başladı
    25. Ağrı’da otomobil 10 metre yükseklikten..
    26. ASEV TSM Korosundan ‘Emel Sayın..
    27. Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor
    28. Uzunkaya'dan "Babalar Günü" mesajı
    29. İşte çirkef medyanın zehirli ağzı!..
    30. Diz ağrıları kabusunuz olmasın
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Türk Büyükelçi'den büyük saygısızlık! Bir Hristiyan kadar olamadı
    Türk Büyükelçi'den büyük saygısızlık! Bir Hristiyan kadar olamadı
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Çin'den Türkiye'ye dikkat çeken teklif!
    Çin'den Türkiye'ye dikkat çeken teklif!
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar