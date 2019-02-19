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Yayaya yol veren otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaya için duran otomobile arkadan çarpan araçtaki 1 kişi yaralandı.

19 Şubat 2019 Salı 18:26
Yayaya yol veren otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaya için duran otomobile arkadan çarpan araçtaki 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre,Şeyh Abdurrahman S., idaresindeki 34 BY 55 35 plaka otomobil Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaya için durdu. Duran otomobile Osman Y. idaresindeki 02 EA 348 plakalı otomobil arkadan çarptı. Meydana gelen kazada Osman Y. idaresindeki otomobil içerisinde bulunan Elif Y. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 18:26
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