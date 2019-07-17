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Yayaya öncelik vermeyen 67 sürücüye ceza kesildi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, polis ekipleri drone ile denetleme yaptı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:55
Yayaya öncelik vermeyen 67 sürücüye ceza kesildi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, polis ekipleri drone ile denetleme yaptı. Trafikte yaya geçidinde yayalara yol vermeyerek kural ihlali yaptığı tespit edilen 67 sürücüye ayrı ayrı 488’er lira para cezası kesildi.


Denizli’nin İstasyon caddesinde İl Emniyet Müdürlüğü Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganı kapsamında denetleme yaptı. Emniyet ekipleriaraç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgede ‘Yaya Öncelikli Trafik’ anlayışı için iki saatlik denetimde drone uçurdu. Trafik işareti bulunan yaya geçidinde yavaşlamayan, geçen veya geçmek üzere bulunan yayaları göz ardı eden sürücüler tespit edildi. Yayanın hakkını görmezden gelen 67 sürücüye 488’er lira ceza kesildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:55
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