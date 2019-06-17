Yayaya çarpmamak isterken kaza yaptı: 1 yaralı Samsun’da yayaya çarpmamak isteyen araç sürücüsü direğine ve yön levhalarına çarptı.

Samsun’da yayaya çarpmamak isteyen araç sürücüsü direğine ve yön levhalarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Samsun-Ordu Karayolu üzerinde bulunan Çarşamba ilçesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer K. idaresindeki 55 EE 251 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen ve aniden yola atlayan yayanın çarpmamak için direksiyonu kırdı. Yaptığı manevra sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Ömür K., aracıyla orta refüjde bulunan aydınlatma direğine ve yön levhalarına çarparak durabildi. Kazada yaralananotomobil sürücüsü Ömür K., Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası aydınlatma direğinde hasar meydana gelirken, yıkılan yön levhası çevredeki vatandaşlar ve yetkililer tarafından yol kenarına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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