Yayaya çarpmamak için refüje çıktı, o anlar kamerada Bingöl’de bir halk otobüsü, aniden yola çıkan yayaya çarpmamak için refüje çıktı.

Bingöl’de bir halk otobüsü, aniden yola çıkan yayaya çarpmamak için refüje çıktı. Kaza anları aracın kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Bingöl-Muş Karayolu Saray Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Vehbi Koç idaresindeki 12 M 0008 plakalı özel halk otobüsüyle seyir halindeyken aniden yola bir yaşlı bir kadın çıktı. Frene basan sürücü Koç, kadına çarpmamak için direksiyonu çevirerek refüje çıktı. Kazada araçta bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Yola çıkan kadın ise sürücünün dikkati sayesinde ölümden kurtuldu.

O anlar ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

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