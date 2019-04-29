Yayaya çarpıp kaçtı
Şanlıurfa’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti, sürücü ise olay yerinden kaçtı.29 Nisan 2019 Pazartesi 00:19
Şanlıurfa’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti, sürücü ise olay yerinden kaçtı.
Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 20’nci kilometresindeki Hamurkesen kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Eyyüp Kılıç’a plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Kılıç olay yerinde hayatını kaybederken otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.Kılıç’ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
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