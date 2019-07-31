0553 313 94 23

Yayaların trafikte her zaman geçiş üstünlüğü yok

Avukat Ali Kızılay, yaya geçitlerindeki kurallarla ilgili sürücülere bilgiler vererek, “Sürücü kurallara uygun şekilde kırmızı ışıkta geçen yayaya çarparsa hiçbir sorumluluğu yok” dedi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:53
Yayaların trafikte her zaman geçiş üstünlüğü yok

Avukat Ali Kızılay, yaya geçitlerindeki kurallarla ilgili sürücülere bilgiler vererek, “Sürücü kurallara uygun şekilde kırmızı ışıkta geçen yayaya çarparsa hiçbir sorumluluğu yok” dedi.


Avukat Ali Kızılay, yaya geçitlerindeki geçiş üstünlüğünün her zaman yayalarda olmadığını, bundan dolayı yayaların geçiş üstünlüğünün olduğunu sanarak kontrolsüz bir şekilde yola atlamamaları gerektiğini söyledi.


2918 sayılı kanun maddesinde değişiklik olduğunu ve bu değişlik ile yayalara geçiş üstünlüğü verildiğini kaydeden Kızılay, öncelikle alt yapının oluşturulması gerektiğinin altını çizdi. Avukat Ali Kızılay, “2918 sayılı kanunun 74. Maddesinde bir değişiklik meydana getirildi. Bu kanun maddesi ‘Sürücüler görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak trafik işareti veya levhalarla belirlenmiş kavşak giriş çıkışları ile yaya ve okul geçişlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere duranlara ilk geçiş hakkını vermek zorundadır’ diyor. Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler içinse 488 TL idari para cezası öngörülmüştür. Kanun hükmünde yaya geçiş üstünlüğünden bahsediliyor. Yaya geçiş üstünlüğü denirken her yerde yayanın geçiş üstünlüğü var mıdır veya nerelerde yayanın geçiş üstünlüğü vardır, nerede yaya kurallara uymak zorundadır. Burada açıkça kanun metninde belirtildiği gibi görevli bir kişi veya trafik işareti bulunmayan yerlerde trafik işareti ve levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş çıkışları, yaya ve okul geçişlerinde yayaların geçiş üstünlüğü bulunmaktadır denilmektedir. Yani trafik işaretinin bulunduğu noktada yayaya kırmızı ışık yanarken yaya yola atlarsa, burada geçiş üstünlüğünden bahsedemeyiz. Çünkü kanun, ışıklı trafik işareti bulunmayan bir yer veya görevli bir kişinin bulunmadığı yerde bu kural geçerlidir denmektedir. Bana göre toplumumuz bu tür uygulamalara hazır değil. Çünkü toplumsal alt yapımız buna müsait değil. Kırmızı ışık uygulaması ülkemizde yıllardır uygulanmaktadır ama her gün haberlerde kırmızı ışık ihlalinden dolayı meydana gelen kazaları görmekteyiz. Bunun temel sebebi de, eğitim oluşmadığındandır. Alt yapıyı oluşturmadan uygulamaya geçmemizden kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.


Geçiş üstünlüğünün her zaman yayalarda olmadığını hatırlatan Kızılay, sürücülere de uyarılarda bulunarak, “Yayanın özellikle trafik işareti veya levhalarla belirlenmemiş geçişlerden geçmesi durumunda nasıl sorumluluklar meydana gelecektir. Sürücü, burada üzerine düşen bütün sorumlulukları meydana getirdiği halde kanunda belirtilen geçişlerde geçmediyse burada sorumluluk yayaya yükletilip, bu sürücüler ceza almamaktadır. Tazminat konusunda da gerekli sorumluluklar üzerlerinden kalkmaktadır. Kırmızı ışığın yayaya yandığı bir durumda yaya kırmızı ışıkta geçiş üstünlüğünün kendisinde olduğunu düşünerek, geçmeye çalışırken yeşil ışık yanan sürücü yayaya çarptı. Yaralama veya ölüm olayı oluştu. Bu durumda da eğer sürücü yeşil ışıkta geçmek suretiyle azami hız sınırlarını açmadığı sürece kendisine hiçbir sorumluluk doğmayacaktır” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bosch'un yeni deneyim mağazası Bodrum'da açıldı
    1. Bosch'un yeni deneyim mağazası..
    2. BİLSEM'ler "yapay zeka atölyeleri" ile..
    3. Yemen’de son iki yılda 218 çocuk..
    4. Konya’da jandarmanın denetiminde..
    5. Aksaray’da Kurban Bayramı öncesi..
    6. KidZania, ağustosta da minik..
    7. Almanya'da işsiz sayısı temmuzda 59..
    8. Çiftçiye 1,2 milyar liralık destek..
    9. Taze fasulyenin bilinmeyen faydaları
    10. KKTC'den rest: Asla kabul etmeyiz!
    11. Çevreyi kirletmeyen köpük kullanımı..
    12. Evinin yanına yapılan köprülü kavşak..
    13. BM'den Yemen'in Sada kentindeki..
    14. SAHA İstanbul, Ankara’da 3. irtibat..
    15. 112’ye asılsız ihbarda bulunanlara..
    16. Sualtı Ragbi Milli Takımı dünyada son..
    17. Hong Kong'da kasırga nedeniyle eğitime..
    18. Yunusemre’nin organik bahçeleri ilk..
    19. GÜNCELLEME - Adana merkezli tefecilik..
    20. Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 5..
    21. Çin Kalkınma Bankasının eski başkanına..
    22. İleri yaşlarda anne olmanın artıları..
    23. Konut ve araç finansmanında kâr..
    24. TUSAŞ ve Hollanda Havacılık Merkezi..
    25. Tokat'ta çiftlere "evlilik" eğitimi
    26. (Özel) İstiklal Caddesi’nde iki..
    27. Şüphelisi şahıslar emniyeti harekete..
    28. Enflasyon Raporu 2019-III..
    29. "AB sözlerini yerine getirmezse İran..
    30. Malatya’da kurban kesim kursu..
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi