Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yağdı Balıkesir il genelinde trafik ekipleri yaya geçitlerinde sürücülere yönelik uygulama yaptı.

Balıkesir il genelinde trafik ekipleri yaya geçitlerinde sürücülere yönelik uygulama yaptı. Yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen 136 sürücüye 419 bin 70 lira para cezası uygulandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin, yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacıyla "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla başlattığı denetimler sürüyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce farklı noktalarda yapılan denetimlerde 458 araç kontrol edilerek, 136 araç sürücüsüne ceza kesildi. Sürücülere yaya geçitlerinden geçen yayalara durarak geçiş hakkını vermemekten toplam 419 bin 70 lira idari para cezası verildi. Denetimlerde 11 araç ise trafikten men edildi.

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