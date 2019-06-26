Yayalara trafik denetimi Çankırı’da yaya geçitlerinde yaya ve araç sürücülerine yönelik uygulamalar yapıldı.

Çankırı’da yaya geçitlerinde yaya ve araç sürücülerine yönelik uygulamalar yapıldı.

Yaya geçitlerinde yayalara öncelik tanınması ve sürücülerin bilinçlendirilmesi için yapılan uygulamalar kapsamında bu sefer yayalara yönelik uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada yaya geçidinde kırmızı ışık yandığı halde geçen yayalara 108 TL ceza kesildi.

Uygulama kapsamında yayalara yol vermeyen araçlara ise 488 TL cezai işlem uygulandı.

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