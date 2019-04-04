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Yayalara kırmızı ışık uyarısı

Kahramanmaraş’ta trafik ekipleri tarafından yaya öncelikli trafik uygulaması kapsamında yayalara kırmızı ışık uyarısı yapıldı.

04 Nisan 2019 Perşembe 17:01
Yayalara kırmızı ışık uyarısı

Kahramanmaraş’ta trafik ekipleri tarafından yaya öncelikli trafik uygulaması kapsamında yayalara kırmızı ışık uyarısı yapıldı.


Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Bulvarı üzerinde, yayalara yönelik kırmızı ışık uygulaması yapıldı. Kırmızı ışıkta geçen yayalar uyarılarak, broşür dağıtıldı. Işıklı yaya geçitlerinde kırmızı yanarken geçen yayalara 108 TL ceza kesileceği vurgulandı.


Trafik ekipleri, kırmızı ışıkta geçen yayalara, geçitleri nasıl kullanması gerektiğini hususunda bilgiler verdi. Yayalarda uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdi.


Uygulamayla birlikte yaya geçitlerinden daha emniyetli geçtiğini söyleyen Abdullah Özbolat, ’’Bu uygulama olmasaydı, araba duracak mı, geçsem mi geçmesem mi diye tereddütte kalıyordum. Şimdi herkes kurallara uyunca emniyetli bir şekilde geçiyoruz’’ dedi.


Önceden çocuklarıyla yolun karşısına geçerken zorlandıklarını belirten Fatma Kutaz, ’’Şimdi daha rahat oldu. Sürücülerin bize yol vermesi, ışıklara uyulması iyi oldu’’ diye konuştu.


Fatma Yağmur ise, ’’Bundan sonra daha dikkat edeceğim. Araçlar duruyorsa geçiyordum. Artık ışıkları da kontrol edeceğim’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 17:01
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