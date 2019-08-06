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Yayalara 39 bin 312 lira ceza kesildi

Gaziantep’te kural ihlali yapan 364 yayaya 39 bin 312 lira para cezası kesildi.

06 Ağustos 2019 Salı 17:11
Yayalara 39 bin 312 lira ceza kesildi

Gaziantep’te kural ihlali yapan 364 yayaya 39 bin 312 lira para cezası kesildi.


Gaziantep Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada 2019 yılının ’Trafikte Yaya Güvenliği Yılı’ ilan edildiği belirtildi. Yayaları bilinçlendirmek için broşürler dağıtıldığı ifade edilen açıklamada kural ihlali yapan 364 yayaya 39 bin 312 lira para cezası kesildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"2019 yılı Türkiye Genelinde Trafikte yaya güvenliği yılı ilan edilmiş olup, meydana gelen trafik kazaları değerlendirildiğinde yüzde 20,2’sinin yaya kazalarından meydana geldiği görülmektedir.


Bu kapsamda; İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz çalışmalarında genel trafik akışı ve yaya güvenliğini sağlamak için araçlar ve yayalar üzerinde bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri ileyapılan denetimlerde yaya ve araç yoğunluğunun olduğu, kazaların yoğun olarak yaşandığı bölgelerde de denetim faaliyetlerine devam etmektedir.


2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı olarak ilan edilmiş ve Bakanlık talimatı ile ışıklı ve ışıksız okul ve yaya geçitlerinde, yayaların trafik kurallarına uygun hareket etmelerini sağlamak amacıyla şehrimizin belirli bölgelerinde yaya eğitimleri düzenlenmiş bu kapsamda 16.500 adet yayaları bilinçlendirme ve bilgilendirme amaçlı el broşürü dağıtılmıştır.


Yapılan denetimlerdeki asıl amacın trafikteki yayaları cezalandırmak olmadığı, yayaların ışıklı trafik işaretlerine ve geçiş önceliklerine uyma konusunda eğitilmesi bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi ile trafik kurallarına uyma konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda yapılan eğitim ve bilgilendirmeler neticesinde alanda 2019 yılı Ocak ayında günümüze kadar yapılan denetimlerde;


Karayolları Trafik Kanunu’nun 68. maddesince “Yaya ve Okul Geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işarete uymamak” ile ilgili olarak 364 kural ihlali yapan yayaya 39.312 TL para cezası uygulanmış, yoğunluk olan yerlerde denetimlere devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 17:11
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