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Yayalar için ‘kırmızı’ alarm, kamerayla kayıt altına alarak tek tek ceza yazdılar

Isparta’da yayalar için kırmızı ışık denetimi yapan polis ekipleri, göre göre ihlal yapan yayalara cezai işlem uyguladı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:52
Yayalar için ‘kırmızı’ alarm, kamerayla kayıt altına alarak tek tek ceza yazdılar

Isparta’da yayalar için kırmızı ışık denetimi yapan polis ekipleri, göre göre ihlal yapan yayalara cezai işlem uyguladı. Polis kamerasıyla kayıt altına alınan kırmızı ışık ihlalleri sonucu, yaklaşık 1,5 saatte, 7 yayaya toplam bin 645 lira tutarında cezai işlem uygulandı.


Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek noktalarından Kaymakkapı Meydanı’nda kırmızı ışık denetimi yaptı. Alışılmışın dışında bu kez trafikteki araçları değil, yayaları kontrol eden ekipler, polise görmelerine rağmen kırmızı ışıkta geçen yayalara 235’er lira tutarında cezai işlem uyguladı.


Yaklaşık 1,5 saat devam eden ve polisin kamerayla kayıt altına aldığı ışık ihlalleri kapsamında 7 yayaya toplam bin 645 lira tutarında ceza yazıldı. İhlal yapan yayaların, geçiş için kendilerine öncelik sağlayacak butonları da kullanmadıkları gözlendi.


İhlal yaptığı gözlenen ve polis ekipleri tarafından ceza yazılmak üzere, kimlik belgeleri istenen bazı yayalar ışığı görmediğini savunurken, bazıları da aceleleri bulunduğunu öne sürdü.


Trafik polisi, yayaların karşıdan karşıya geçerken yolda araç bulunmamasına değil, kırmızı ve yeşil ışık durumuna göre hareket etmeleri gerektiğini belirtti.


Polis, ceza yazdığı yayaları ayrıca ikaz ederek, kırmızı ışık ihlali yapmamaları konusunda da ayrıca uyardı.


Öte yandan, uygulamaların farklı zaman dilimlerinde devam edeceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:52
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